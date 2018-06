Sin suerte y sin ascenso

La suerte no acompañó ayer al Fútbol Sala Zamora que no logró dar el salto de categoría al caer en el partido de vuelta del play-off de ascenso a Segunda A. Los zamoranos cayeron ante el Salesianos de Tenerife por un 6-1 que no se corresponde en absoluto con lo sucedido, ya que los de Chema Sánchez tuvieron opciones, pero perdonaron demasiado y todo se resolvió en la prórroga a la que se llegó con un 2-1. Ahí los zamoranos arriesgaron pero la premisa no salió y con la expedición totalmente KO los locales sentenciaron.

El Zamora Importa salió frío al pabellón pero poco a poco se fue entonando. Sin embargo, un gol del rival Carmelito Guillama puso distancia en el marcador. Además, los canarios contaron con la gran actuación del meta local Yeray Oliveros que paró lo imposible y se hizo más grande en el Pabellón Quiquira, que reconoció con fuertes aplausos las numerosas paradas a los tiros de los jugadores del Zamora. En esta primera parte del partido los de Chema Sánchez daban sensación de más poderío y sobre todo veteranía.

Todo cambió tras el paso por vestuarios. Los locales crecidos por el gol de Carmelito Guillama dejaron que los zamoranos impusieran su ley y con el paso de los minutos fueron llegando las oportunidades del FS Zamora. Sin embargo, se vieron sorprendidos por un nuevo gol, en este caso de penalti y el primero en la cuenta particular de Kevin Yanes que ponía tierra por medio, aunque faltaba muchos minutos por delante (2-0).

Lejos de venirse abajo los zamoranos empujaron y las tuvieron de todos los colores. El tanto del Zamora llegó tres minutos más tarde, obra de Diego que igualó la eliminatoria y comenzaron los nervios. De ahí al final del tiempo reglamentario las llegadas de los ayer rojiblancos se multiplicaron, pero conseguían plasmar su superioridad, y es que el portero local se erigió héroe de los suyos. Así, con la eliminatoria empatada se inició la prórroga que cogió fríos a los zamoranos. Por el contra, el Salesianos Tenerife se sintió seguro y aprovechó el riesgo que corrió el Zamora Importa con el portero-jugador para sentenciar el play-off.

Minuto a minuto fueron llegando los goles de Yeray Yanes que hizo y dio muestra de un gran recital rematador anotando en su cuenta particular cuatro tantos ante la impotencia de los del Zamora, que seguían peleando y tirando de orgullo pero ni las fuerzas ni las ideas permitían pensar en una remontada.

Incluso Adrián Matos ejerció de portero-jugador en busca de la sorpresa, pero en un despiste en el cambio de portero permitió al Salesianos Tenerife que, llevado en volandas por su afición, sentenciara el encuentro con un resultados claro y contundente de 6-1 que no refleja lo ocurrido.

Con este resultado, el Pabellón, lleno hasta la bandera, fue fiesta por el ascenso del equipo local a la Segunda División Nacional, mientras que los zamoranos regresaron con la impotencia de la derrota aunque con el orgullo de lo realizado.