El Zamora Importa no logra el ascenso

No fue posible. El Zamora Importa seguirá un año más en Segunda División B tras no superar la eliminatoria de play-off ante el Salesianos del Tenerife que, tras igualar la eliminatoria (2-1) superó a los de Chema Sánchez en la prórroga. Un 6-1 final que no responde a lo que se vivió en el encuentro.

El encuentro se inició con un Zamora Importa frío en la pista tinerfeña, aunque poco a poco fue tomando el mando y acechando la portería rival. Sin embargo, no fueron los zamoranos sino los locales los primeros en acertar en una falta que rechazó la defensa pero que llegó a Carmelo, que puso el 1-0.

Con cinco faltas desde el minuto 12, los canarios levantaron el pie del acelerador y es que su juego al límite fue protagonista durante los primeros compases. Los de Chema Sánchez se defendían, pero no estaban mostrando su verdadera identidad.

La reanudación no fue mejor y Kevin, del penalti, puso un desesperanzador 2-0. El gol, al contrario de lo que podría parecer, espoleó a los zamoranos que lograron el empate desde las botas de Aitor, igualando la eliminatoria. A partir de ahí, el partido solo tuvo color zamorano y el FSZ acechó una y otra vez, pero el acierto le dio la espalda a pesar de que merecieron mucho más.

Así, todo se decidió en la prórroga que los zamoranos iniciaron con cinco faltas. Así, ambas escuadras mostraron un juego igualado y la primera gran oportunidad fue para el Salesianos en un doble penalti que Kevin convirtió en el 3-1. El FSZ seguía estando a un gol del ascenso y se la jugó en la segunda mitad con portero-jugador, pero un error permitió a los canarios anotar a puerta vacía y poner un 4-1 que parecía irremontable y así fue. Los zamoranos fuera de partido solo vieron como los locales ponía el 6-1 definitivo con dos nuevos tantos.

Así, el equipo se quedará un año más en Segunda B.