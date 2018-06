Dimite el vicepresidente Francisco Sánchez

Las tensiones y diferencia de criterios en la directiva del Zamora se han saldado con el primero de los abandonos cuando se cumple un año de la llegada de este equipo de responsables al club rojiblanco. Ha sido Francisco Sánchez, vicepresidente, quien, tras varios amagos, ha decidido presentar de forma oficial su dimisión. De hecho, Sánchez ya no estuvo en la reunión del pasado martes aunque en ese momento se alegó que era por motivos de trabajo, una justificación que también se esgrimió ante la ausencia de otros dos directivos. En el caso de Sánchez, tal y como ha podido saber este periódico, la dimisión se produce por no compartir la idea de convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva, una transformación que ya parece un hecho. Esta marcha podría no ser la última aunque habrá que esperar acontecimientos.