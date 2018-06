Ciudad del Sol explica el aplazamiento del Freestyle

La Escudería Ciudad del Sol ofreció ayer una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Zamora explicando los motivos de la suspensión la cita de Freestyle prevista para hoy, poniéndose además a disposición del público para ayudarle en lo posible.

López, miembro de la escudería, aseguró que "no se puede luchar contra las inclemencias meteorológicas" y que, debido al parte de lluvias previsto para hoy, "no era posible celebrar la cita con la seguridad necesaria". Por ello, tanto él como el presidente de la escudería y director técnico de la Copa de España Juan Antonio Lafuente, se presentaron ayer en Zamora a "dar la cara" y asegurar que su entidad está "para solucionar cualquier problema" que se haya podido ocasionar. En este sentido, ambos aseguraron que todas las entradas vendidas hasta la fecha serán válidas el próximo día 16 y que, aquellas personas que no puedan acudir podrán realizar el reembolso sin problemas. De hecho, la escudería Ciudad del Sol situará hoy un puesto de información en la Plaza de Toros para ayudar a los aficionados a los que quieren "ofrecer un show de alta calidad, el mismo que realizaremos en toda España", razón también por la que se aplazó el evento pues la organización no está dispuesta "a ofrecer cualquier cosa a Zamora".