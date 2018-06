Argentina olvida el partido suspendido contra Israel

La Ministra israelí de Cultura y Deportes, Miri Reguev, aseguró ayer que la razón por la que Argentina canceló el amistoso previsto con la selección israelí el próximo sábado en Jerusalén por "amenazas de muerte terroristas" contra el jugador Lionel Messi y su familia. "No os confundáis, no es una actividad del BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel hasta que acabe la ocupación de los territorios palestinos), esto es otra forma de terrorismo", aseguró la ministra en rueda de prensa. "Esto es un nuevo tipo de terrorismo que ha amenazado a Messi y a su familia. Es el mismo tipo de terrorismo viejo-nuevo que hace años asesinó a los atletas en las Olimpiadas de Munich", dijo sobre lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de 1972, cuando once deportistas israelíes y un policía alemán fueron asesinados durante el secuestro cometido por el comando palestino Septiembre Negro.

La ministra aseguró que el asunto de que el partido se jugara en Haifa o Jerusalén "es solamente una excusa, no es el problema" e insistió en que el encuentro "ha sido cancelado solo por una razón: las amenazas a las vidas de Messi y su familia".

Reguev había promovido que el amistoso previo al viaje de Argentina al Mundial de Rusia se jugara en Jerusalén y no en Haifa, como estaba previsto en un principio, y enmarcó el partido en las celebraciones del 70 aniversario del establecimiento de Israel, lo que provocó la oposición palestina. La campaña de boicot se disparó con llamamientos contra Messi, fotos de la selección manchadas de sangre y montajes y memes acusándole de colaborar con la ocupación israelí y violaciones de los derechos humanos, y según fuentes argentinas había habido amenazas a las familias de los jugadores si estos jugaban.

Argentina prefiere pasar página a la controversia y centrarse en la preparación para el Mundial de Rusia, señaló ayer un portavoz de la AFA. "Debemos focalizar todo en lo realmente importante que queda por delante", señaló.