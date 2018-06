Oscar Matilla logra su primer título internacional

El zamorano Oscar Matilla logró el pasado fin de semana su primer triunfo internacional al imponerse en el salto de longitud del Torneo Ibérico sub 18 Copa Iberica "Go Fit" disputado en la localidad portuguesa de Abrantes. El discípulo de Sebastián Díaz tuvo que realizar un gran concurso para conseguir la victoria con 7.10 que sería marca personal si no fuera porque la consiguió con un "vendaval" de 5.4 metros por segundo a favor.

En la que era su primera competición con la camiseta de España, el joven saltador del Vino de Toro Caja Rural realizó un concurso muy equilibrado en el que comenzó saltando 6.95 que ya le hubieran asegurado la segunda posición final, pero ya se situó en cabeza del concurso en el segundo intento en el que se fue hasta 7.02 (+2.4) y lograba su mejor marca en el tercer intento. En los tres saltos restantes estuvo algo más relajado y ya no pudo estar a la altura de los primeros. En segunda posición se clasificó el otro representante español, Aitor Caldito con 6.99 y los dos portugueses cerraron la lista con 6.92 y 6.45.

Por otra parte, la toresana Elena de Castro acarició las medallas en el Campeonato de España Individual sub 14 que se celebró en San Fernando Cádiz. La atleta del Vino de Toro Caja Rural comenzó el triatlón con el salto de altura pasando a la primera desde 1.20 hasta 1.40 donde necesitó dos intentos. Sin embargo, en 1.43 tiró el listón por muy poco y tuvo que conformarse con la octava posición.

En los 80 metros vallas protagonizó una salida defectuosa que le relegó al quinto puesto en su serie con 13´´07, a solo una centésima de su marca personal.

En la jornada del domingo la atleta del Vino de Toro Caja Rural dependía de ella misma para alcanzar el podio y echó el resto en el salto de longitud para mejorar su tope personal con 5.06, la segunda mejor marca de todas las participantes, en un concurso brillante en el que también registró 4.96 y 4.99. Este gran resultado le situó el la cuarta posición final pero a solo un punto de la medalla de bronce (Zaida Manzanero) y a 12 de la plata (Daniela Santín), mientras la catalana Lerato Pages se proclamaba campeona de España sub 14. Su puntuación final fue de 1.729 puntos.

La atleta zamorana además tomó parte en los relevos 6x60 con otras atletas que participaban en el Campeonato, elegidas mediante sorteo para formar los equipos y consiguió la medalla de oro.

Peor suerte corrió el otro atleta del Vino Toro Caja Rural que tomaba parte en el Campeonato de España Infantil, Rodrigo Riesco de Dios que no pudo pasar de la 31ª posición con 900 puntos. El joven saucano del Vino Toro Caja Rural corrió los 60 lisos en 14´´69, lanzó el disco a 26.14 y el peso a 9.54.