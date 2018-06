Jaime Rosón, a 25 segundos en su debut en la Dauphiné

El ciclista polaco Michal Kwoatkowski (Sky) se enfundó el primer maillot de líder del Criterium de Dauphine (Francia) al ganar ayer domingo el prólogo, una contrarreloj individual de 6,6 km en Valence, con un segundo de ventaja sobre el holandés Jos van Emdem (Lotto-Jumbo). Mientras, el zamorano Jaime Rosón (Movistar Team) cedió 25 segundos en esta primera jornada y se coloca el 61º de la clasificación general, mientras que su compañero Marc Soler es el 39º, con 5 segundos de ventaja sobre el zamorano. Por lo quer se refiere al primer líder, el campeón de Polonia cubrió el recorrido llano en un tiempo de 7 minutos y 25 segundos, un segundo más rápido que Van Emdem.

Kwiatkowski, campeón del mundo de fondo en carretera en Ponferrada 2014 (España), saldrá este lunes con el maillot amarillo de líder para cubrir la primera etapa en línea, que llevará a los corredores de Valence a Saint-Just-Saint-Rambert sobre un recorrido de 179 kilómetros.

La caída de uno de los favoritos, su compañero de equipo el británico Geraint Thomas, al tomar una curva a mitad de trayecto (lo que le hizo perder veinte segundos), facilitó el trabajo del polaco.

Kwiatkowski no se esperaba la victoria. "Después de 40 días sin competir ha sido una pequeña sorpresa, aunque he estado entrenando muy duro para alcanzar una buena forma aquí y para preparar el Tour de Francia. De todas formas, si no piensas en la victoria desde la salida es difícil que lo hagas bien", comentó el ganador del prólogo.

El español Jonathan Castroviejo, bronce en el Mundial de Doha 2016 en la modalidad de contrarreloj, se clasificó octavo con un tiempo de 7:34, en un prólogo.

Ninguno de los favoritos para la victoria final apareció entre los diez mejores del prólogo. Julian Alaphilippe terminó decimoséptimo, a 14 segundos; Marc Soler trigésimo noveno, a 20; Geraint Thomas en el puesto 43, a 21, la misma diferencia que Pello Bilbao; Romain Bardet en el 48, a 23, y Vicenzo Nibali en el 58, a 24 segundos.

A poco más de un mes del Tour, el Dauphiné desvelará el estado de forma de algunos corredores que optarán al podio en París el próximo 29 de julio, en ausencia de otras figuras, como Mikel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde, que afinarán su forma la próxima semana en la Vuelta a Suiza.

Geraint Thomas (Sky), que ha estado entrenando en España, el la altitud del Teide, es el hombre fuerte del Sky en el Dauphiné en ausencia de Chris Froome, y tal vez también para el Tour si el "caso salbutamol" termina de excluir de la carrera al reciente ganador del Giro.