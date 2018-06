Polémica en la entrega de la Copa de la Reina al Barcelona

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, quitó hierro a la polémica que generó la entrega del trofeo de la Copa de la Reina a la capitana del Barcelona, Laura Ràfols, cuando ésta quiso poner la bandera de la 'senyera' catalana y el dirigente trató de impedírselo, según explicó debido a las normas de protocolo de la ceremonia.

"Laura, la jugadora, y yo somos los que menos importancia le hemos dado a esto. Pero hay que explicar tres cositas. Primero la Copa va a la jugadora y no la jugadora a la Copa según el protocolo. En segundo lugar, en el momento de la entrega, la Copa únicamente debe llevar los colores del equipo campeón, a partir de ahí, encantado de que le pongan la senyera, la de Andalucía o la de Brasil, están en su derecho y tienen que disfrutar y ser felices con una expresión de júbilo, yo haría lo mismo", recalcó Rubiales ante los medios de comunicación.

"En tercer lugar y es por lo que estoy más triste, ya que esto me dio mucha pena porque lo habíamos preparado con mucho cariño, teníamos a Loida (Zabala), una magnífica deportista paralímpica, campeona del mundo, que iba a entregar la Copa. Tenía que hacer un recorrido de cinco o seis metros con la Copa y entregarla y no pudimos. El partido fue sensacional, el ambiente espectacular y se hubiera caído el estadio porque ella es un chica muy querida en Extremadura. Tenemos que aprender de estas cosas, hacerlo todavía mejor y todo en positivo, no tiene que haber mucho más debate por esto", prosiguió.

Rubiales insistió sobre la situación de entrega del trofeo en que "la bandera no estaba puesta, yo no le pedí hacer nada, repito que estamos para cumplir un protocolo. Le pedí que disfrutara con la bandera pero después de entregarse, como se hace siempre. Estamos hartos de ver como se la ponen al cuerpo, como suben y una vez entregada pues tiene que poner la bandera de cualquier comunidad autónoma, de cualquier país".

El presidente de la RFEF aseguró que no tiene ningún problema con la jugadora del Barcelona y aseguró que "Laura es una chica que nos seguimos en Twitter, que nos conocemos y no hay ningún problema, al contrario. Creo que si tenemos una mentalidad positiva de construcción es mucho más fácil de entender. Los protocolos están para cumplirlos y nada más", concluyó.