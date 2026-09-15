Ed Sheeran se defiende tras la polémica expulsión de Macklemore de su gira por apoyar a Palestina: "El sufrimiento y el dolor causado en los dos bandos es una tragedia humana"

El cantante Ed Sheeran se ha pronunciado este martes con un comunicado en sus redes sociales después de que el rapero Macklemore asegurara este lunes en otro escrito que había sido excluido como telonero de la gira del artista británico después de mostrar su apoyo a Palestina sobre el escenario.

"Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y el dolor causado en los dos bandos es una tragedia humana. Hay demasiadas guerras en todo el mundo causando un daño inconmensurable y ninguna tendría que estar tolerada", ha comenzado el artista. "Macklemore me pidió unirse a mi gira el año pasado y acepté porque lo respeto como artista. Como con todos mis teloneros, acepto que toquen un 'setlist' que ellos mismos elijan", ha explicado.

Según el artista, tras la actuación del rapero en Nueva Jersey, los recintos de las fechas de su próxima gira comunicaron que cancelarían los conciertos si él seguía actuando como telonero. "Se me informó que esta postura se basaba en la forma en que Macklemore transmitió parte de su mensaje durante su actuación, más que en todo lo que se dijo", ha explicado, a la vez que también ha asegurado que intentó durante toda la semana "tender puentes" entre los recintos y el rapero, y una de esas personas fue Robert Kraft, a quien Macklemore implicaba directamente en su comunicado.

"La salida de Macklemore de la gira fue una decisión de la promotora, no mía. El contrato de Macklemore para el tour era con la promotora, no conmigo", ha matizado el artista.

El cantante de 'Thinking out loud' ha asegurado que siempre ha usado su plataforma y su música "para unir a personas de todos los orígenes y culturas" y que eso "nunca va a cambiar". "Aquellos que han venido a alguno de mis conciertos sabrán que van sobre la unidad, alegría, escapismo, amor y un lugar para que todos se sientan bienvenidos", ha añadido.

Sheeran también se ha querido desvincular de aquellos que lo llaman "cómplice" de Israel: "Tengo mi punto de vista personal en este conflicto devastador. Solo porque decido no hablar públicamente, no significa que no lo tengo y que no me importa. Tampoco significa que no apoyo causas a mi propia manera".

"Hay una razón por la que no utilizo mi plataforma profesional para la política: mi audiencia incluye a gente joven, a veces niños, de todos los orígenes. Aquellos que vienen a mis 'shows' no esperan un foro político", ha añadido. "Respeto la fuerza de Macklemore para alzar la voz por lo que él cree. Sin embargo, hay lugar para múltiples enfoques con un mismo objetivo: la paz", ha asegurado.

El artista también ha reiterado que ha decidido utilizar su fama y su plataforma para crear un lugar "seguro", "sostener la diplomacia" y "mantener la conversación activa". "Si solo nos enfocamos en gritar fuerte, nada va a cambiar. Hay diferentes formas de ser un defensor del cambio", ha concluido.

Apoyo a Palestina

El rapero Macklemore pronunció "Free Palestine (Palestina libre)" durante sus actuaciones previas a dos conciertos de Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva York. En esos 'shows', el artista expresó su apoyo a los palestinos de Gaza y Cisjordania, mostró la bandera palestina y proyectó imágenes de la destrucción en Gaza.

Durante los conciertos que desencadenaron la polémica, Macklemore interpretó 'Hind’s Hall', una canción de protesta inspirada en las movilizaciones propalestinas de la Universidad de Columbia. El tema hace referencia al edificio ocupado por estudiantes durante las protestas y bautizado en honor a Hind Rajab, una niña palestina de seis años cuya muerte fue atribuida al Ejército israelí.