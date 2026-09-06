Óbito
Muere el cantante Craig Douglas, la estrella que reinó en el pop británico antes de los Beatles
El artista, de 85 años, llegó a vender más que Elvis Presley y Frank Sinatra y alcanzó el éxito con una versión de 'Only Sixteen', de Sam Cooke
David Morán
El cantante británico Craig Douglas, estrella del pop cuando el pop era aún territorio prácticamente ignoto y cantante de voz elegante y cristalina, a años luz de las estridencias que estaban por venir, ha fallecido a los 85 años. "Con gran tristeza les informo que Craig falleció en paz esta tarde. Lo echaremos mucho de menos, tanto yo como su familia y sus amigos más cercanos. Descansa en paz, Craig", ha anunciado este domingo su familia. Douglas, de nombre real Terence Perkins, falleció el pasado viernes en su casa de la Isla de Wight tras una breve enfermedad, pero la noticia no ha trascendido hasta hoy. Suena, a modo de despedida, 'A Teenager In Love', fantasía juvenil compuesta por Doc Pomus y auténtico hito de la arqueología rock.
Antes de que los Beatles lo pusieran todo patas arriba y le hicieran un traje a medida al pop, las listas de ventas inglesas estaban colonizadas por artistas Craig Douglas, un lechero de Newport que el 'NME' ungió en 1959 como Mejor Nuevo Cantante y que logró colar una decena de éxitos en el Top 50 mientras el público lloraba a Buddy Holly. En su momento de máxima popularidad, entre finales de los 50 y principios de los 60, Douglas llegó a superar en ventas a superestrellas del momento como Frank Sinatra y Elvis Presley.
Es más: cuando en 1962 Douglas actuó en el Empire Theatre de Liverpool como telonero de Little Richard, su banda de acompañamiento la formaban cuatro tipos llamados Paul, John, George y Ringo, los mismos que le pasarían por encima segundos después. ¿Otro logro? Su versión de 'Only Sixteen' alcanzó el número uno en las listas británicas y vendió aún más que el original de Sam Cooke.
Apodado, por razones obvias, el Lechero Cantante, Douglas grabó ocho versiones de éxitos estadounidenses; en 1962 protagonizó 'It's Trad, Dad!' a las órdenes de Richard Lester, futuro director de 'A Hard Day's Night' y 'Help'; y a punto estuvo de representar en 1961 al Reino Unido en Eurovisión con 'A Girl Next Door', canción compuesta por él mismo que no pasó la criba del preconcurso 'A Song From Europe'.
En 1963, el pop británico se preparaba para conquistar el mundo y los Rolling Stones empezaban a hacerle cosquillas al blues, pero la irrupción de los Beatles y los Kinks supuso también el principio del fin para Douglas, que acarició el éxito una última vez con 'Town Crier' y se esfumó.
Lejos de los focos, se pasó al circuito de clubes nocturnos y cruceros y limitó sus incursiones en el estudio a trabajos como 'The Craig Douglas Project', publicado en 2011 y con versiones, a ratos desconcertantes, de 'Creep', 'Enjoy The Silence', 'Your Song' y 'The Killing Moon'. Si alguien buscaba repetir con el británico el efecto de las American Recordings de Johnny Cash, la cosa salió regular.
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Fuente: El Periódico
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