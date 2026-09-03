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Muere la feminista más famosa del mundo, Gloria Steinem

No tuvo hijos y en el año 2000, a los 66 años, se casó con David Bale, un activista por los derechos animales y medioambientales, padre del actor Christian Bale

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Leticia Blanco

Barcelona

La legendaria feminista Gloria Steinem ha fallecido a los 92 años en su casa de Nueva York. Steinem fue un icono de la segunda ola feminista y una de los rostros más famosos del movimiento en todo el mundo. Ejemplo para varias generaciones, su determinación y osadía la hicieron extremadamente popular en la década de los 70, donde usó el periodismo como altavoz para la lucha de los derechos de la mujer: se disfrazó de conejita para infiltrarse en la mansión Playboy, fue una de las primeras mujeres en escribir sobre la irrupción de los anticonceptivos y sus famosas memorias 'Mi vida en la carretera' (Alpha Decay) están dedicadas al médico que le practicó un aborto a los 22 años. Su lucha, la del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, a la que ella apodó en su momento "nuestro Vietnam", sigue hoy más presente que nunca, con un retroceso generalizado de las libertades reproductivas en Estados Unidos.

Steinem gozó de una enorme popularidad toda su vida. Fue el rostro más visible de la segunda ola feminista junto a Betty Friedan, apostó muy pronto por el feminismo interseccional y en los 90 fue cercana al Partido Demócrata y, en especial, al matrimonio Clinton. Varias películas y series biográficas en la última década han hecho que su figura despertara interés entre las generaciones más jóvenes. Steinem siempre tuvo ese lado pop, que la convertía en una figura accesible y admirada. Uno de sus últimos cameos es en la serie 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York'.

No tuvo hijos y en el año 2000, a los 66 años, se casó con David Bale, un activista por los derechos animales y medioambientales, padre del actor Christian Bale. En 2021 fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias.

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Fuente: El Periódico

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