Última hora del estado de salud de Lionel Richie: ingresado en la UCI tras un concierto

La salud de Lionel Richie vuelve a generar preocupación apenas dos meses después del susto que obligó al cantante a interrumpir un concierto en Minnesota. El artista estadounidense, de 77 años, ha ingresado en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital de St. Louis (Misuri) después de actuar el sábado por la noche en The Muny.

La noticia fue adelantada en exclusiva este lunes por TMZ, que asegura, citando fuentes conocedoras de la situación, que Richie acudió al centro hospitalario para someterse a pruebas. El ingreso del ganador de cuatro premios Grammy se habría producido por precaución y los médicos estudiarían como posible causa una deshidratación leve. Según esas mismas fuentes, el cantante esperaba permanecer ingresado hasta este martes, 1 de septiembre, con la posibilidad de recibir entonces el alta.

Pese a lo llamativo de su ingreso en cuidados intensivos, las últimas informaciones en EEUU aportan cierta tranquilidad. 'Los Angeles Times' asegura que Lionel Richie se encuentra estable y evolucionando bien, aunque un representante del cantante ha evitado ofrecer detalles sobre la hospitalización. Por ahora, no existe un diagnóstico oficial comunicado por su equipo.

Pidió una silla

Las primeras señales de que algo no iba del todo bien se produjeron durante su actuación del sábado 29 de agosto. Testigos citados por TMZ explican que, hacia el final del espectáculo, Richie pidió una silla para poder terminar sentado 'All Night Long', uno de sus grandes himnos.

Según 'The St. Louis American', el propio cantante habló durante el concierto de los problemas físicos que había sufrido en las últimas semanas y explicó que un médico había relacionado esos episodios con la deshidratación. Richie fue bebiendo electrolitos durante la actuación y logró completar el espectáculo.

Lionel Richie, dejando sus huellas ante el emblemático TCL Chinese Theatre, en marzo de 2018, en Hollywood, California. / FREDERIC J. BROWN / AFP

Horas después ingresó voluntariamente en el hospital. Medios como 'People' coinciden en que la hospitalización responde a una medida de precaución.

El episodio preocupa especialmente porque no es el primero de este verano. El pasado 24 de junio, durante un concierto en St. Paul (Minnesota), Lionel Richie tuvo que abandonar antes de tiempo el escenario tras sentirse mareado. Fue atendido entre bastidores y trasladado en ambulancia a un hospital. Después aplazó dos actuaciones por recomendación médica antes de retomar la gira.

Una familia famosa

Lionel Richie es padre de tres hijos. La más conocida es Nicole Richie, a quien adoptó junto a su primera esposa, Brenda Harvey, y que alcanzó gran popularidad en televisión y en el mundo de la moda. También es padre de Miles Brockman Richie y Sofia Richie Grainge, nacidos de su matrimonio con Diane Alexander. Sofia se ha convertido en una figura destacada de la moda y las redes sociales, mientras que Miles ha trabajado como modelo.

Noticias relacionadas

La carrera de Lionel Richie está marcada por algunos de los grandes éxitos del pop y el soul de las últimas décadas, tanto en solitario como al frente de The Commodores. Entre sus canciones más conocidas figuran 'Hello', 'All Night Long (All Night)', 'Say You, Say Me', 'Dancing on the Ceiling', 'Truly' y 'Three Times a Lady'. También ha firmado colaboraciones muy recordadas, como 'Endless Love' junto a Diana Ross, y fue uno de los autores de 'We Are the World', el histórico tema solidario grabado en 1985 por numerosas estrellas de la música bajo el proyecto USA for Africa.