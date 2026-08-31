Reconocido intérprete
Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años
El actor catalán destacó por sus papeles en las series de televisión 'Sé quién eres', 'La novia gitana' y 'Clanes'
Alba Giraldo
El actor Francesc Garrido ha fallecido con 56 años, según ha podido confirmar la ACN, a causa de un infarto. El actor catalán de teatro, cine y televisión había participado en producciones como 'Barcelona 1714', las series de TV3 'Cites' y 'Estació d'enllaç', la exitosa 'Sé quién eres' y la oscarizada película 'Mar adentro'. Además, recientemente había actuado en 'Balandrau, vent salvatge' y 'El anfitrión'.
Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, el intérprete, formado en el Institut del Teatre de Barcelona y en la London Academy of Music and Dramatic Art (Lamda), debutó en el teatro en 1990 con la obra 'Alfons Quart', e interpretó en catalán clásicos como 'El jardín de los cerezos' de Chéjov y 'El rey Lear' y 'La tempestad' de Shakesperare.
En el cine se estrenó nueve años después con 'La ciudad de los prodigios', adaptación de la novela homónima de Eduardo Mendoza que dirigió Mario Camus.
En 2017 logró gran popularidad cuando apareció en la serie española 'Sé quién eres', emitida en Telecinco y en la que compartió pantalla con Blanca Portillo, en el personaje de Juan Elías Giner, un respetado abogado con amnesia, acusado de secuestrar a su sobrina.
Su trayectoria televisiva ha sido muy extensa. Debutó con la serie mencionada 'Estació d'enllaç' en 1996 y más tarde apareció en otras ficciones reconocidas como la serie histórica 'Isabel', la producción de Netflix 'Clanes' y la ficción de TVE 'Gran Reserva'. Más recientemente ha encargado a Buendía, el forense del equipo de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), en la adaptación televisiva de la trilogía literaria de Carmen Mola, 'La novia gitana'.
En 2002, Garrido se llevó el premio a mejor actor en el festival de cine de Málaga junto al resto del reparto masculino de la película independiente 'Smoking Room'. También ha aparecido en la gran pantalla en 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar; 'Te doy mis ojos', de Icíar Bollaín; 'El habitante incierto', de Guillem Morales, y protagonizó la adaptación de 'Alatriste' a la gran pantalla, entre otras.
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Fuente: El Periódico
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