Los famosos que nos han dejado el verano de 2026: de Dolly Parton, Bonnie Tyler y Sam Neill a Juan Tamariz y el rey Harald

El verano de 2026 ha dejado una larga lista de ausencias en el cine, la música, la literatura, la televisión, las artes escénicas y hasta en las casas reales. En pocas semanas se han sucedido las despedidas de figuras tan populares como Dolly Parton, Bonnie Tyler, Sam Neill, Juan Tamariz o Manolo Solo, junto a nombres esenciales de la cultura española y catalana como Luis Goytisolo, Josep Vallverdú, Pepe Habichuela, Delfín Amaya o Joan Roca. También Noruega ha perdido a su rey Harald V.

Algunos alcanzaron edades excepcionales, mientras que otros murieron cuando sus trayectorias todavía tenían mucho recorrido por delante.

Imagen representativa del mes de julio.

Lauren Bennett, cantante

La cantante británica Lauren Bennett alcanzó fama mundial gracias a su participación en 'Party Rock Anthem', el gigantesco éxito de LMFAO que dominó las listas internacionales en 2011. Más tarde formó parte del grupo femenino G.R.L.

🔴 Murió a los 36 años. La causa de la muerte no ha trascendido.

Lauren Bennett, una de las voces del superéxito 'Party Rock Anthem' de LMFAO, en el videoclip de la popular canción. / .

Victor Willis, cantante

La voz de Victor Willis quedó unida para siempre a Village People, donde encarnaba al inconfundible policía del grupo. Fue además uno de los autores de himnos de la música disco como 'Y.M.C.A.', 'Macho Man' e 'In the Navy', canciones que convirtieron a la formación en uno de los fenómenos culturales más reconocibles de finales de los años 70.

🔴 Murió a los 74 años después de una breve pero agresiva enfermedad. Posteriormente, su viuda explicó que padecía cáncer primario de hígado con metástasis.

El cantante Victor Willis, de Village People, en 2017. / KEVIN WINTER / AFP

Manuel Arjona, cantante

Manuel Arjona perteneció a la primera etapa de Locomía, el grupo que convirtió sus enormes abanicos, sus hombreras imposibles y su estética ibicenca en una de las imágenes más extravagantes y reconocibles del pop español. Además de su vinculación con la música, Arjona desarrolló también una trayectoria artística relacionada con la pintura.

🔴 Murió a los 58 años, de forma repentina mientras dormía en su domicilio.

Manuel Arjona, miembro de Locomía, en 2022. / VICTOR LERENA / EFE

Louise Lasser, actriz

La actriz Louise Lasser fue una figura singular de la comedia norteamericana. Trabajó en varias películas de Woody Allen, con quien estuvo casada, pero alcanzó auténtico estatus de culto al protagonizar 'Mary Hartman, Mary Hartman', una sátira televisiva que rompió convenciones en los años 70.

🔴 Murió a los 87 años por causas naturales, en su domicilio de Manhattan.

Louise Lasser, con su marido, Woody Allen. / .

Bonnie Tyler, cantante

Pocas voces resultaban tan inmediatamente reconocibles como la de Bonnie Tyler. La cantante galesa convirtió su timbre rasgado en una seña de identidad y dejó canciones como 'Total Eclipse of the Heart', 'It's a Heartache' y 'Holding Out for a Hero', convertidas en himnos de la cultura popular.

🔴 Murió a los 75 años por complicaciones después de una intervención intestinal de urgencia en Portugal.

Bonnie Tyler. / JOHN MACDOUGALL / AFP

Wai Ching Ho, actriz

La actriz Wai Ching Ho se hizo especialmente popular entre una nueva generación de espectadores gracias a Madame Gao, la enigmática villana que interpretó en 'Daredevil', 'Iron Fist' y 'The Defenders'. Su carrera, sin embargo, fue mucho más extensa y abarcó teatro, cine y televisión, además de trabajos de doblaje.

🔴 Murió a los 82 años, después de sufrir un derrame cerebral.

Wai Ching Ho como Madame Gao en 'Daredevil'. / EPC

Gilda Love, transformista

Gilda Love fue una figura histórica del transformismo barcelonés y una memoria viva de la cultura LGTBI de la ciudad. Artista durante más de seis décadas, su trayectoria atravesó la clandestinidad y la represión franquista hasta convertirla en uno de los grandes iconos de los escenarios del Raval.

🔴 Murió a los 100 años.

Gilda Love, en un fotograma de 'Cantando en las azoteas'. / Inicia Films

Luis Goytisolo, escritor y académico de la RAE

El escritor barcelonés Luis Goytisolo fue una de las figuras fundamentales de la narrativa española contemporánea. Miembro de la Real Academia Española y premio Nacional de las Letras, construyó una obra literaria ambiciosa cuya cima suele situarse en la tetralogía 'Antagonía'.

🔴 Murió a los 91 años.

Luis Goytisolo, en 2018. / DANNY CAMINAL

Sam Neill, actor

Para varias generaciones, Sam Neill será siempre el paleontólogo Alan Grant que intentaba sobrevivir entre dinosaurios en 'Parque Jurásico'. Pero el actor neozelandés desarrolló durante más de medio siglo una filmografía extraordinariamente variada, desde 'El piano' y 'Calma total' hasta grandes producciones de Hollywood y numerosas series de televisión.

🔴 Murió a los 78 años a causa de una neumonía. Había recibido tratamiento en los años anteriores por un linfoma, aunque esta no fue la causa directa de su muerte.

Sam Neill, conocido por 'Parque Jurásico'. / EPC

Ascen López, actriz

La actriz Ascen López desarrolló una extensa carrera sobre los escenarios y ante las cámaras. Una de sus últimas apariciones fue en la serie 'Muertos S.L.', donde interpretó a Nieves Torralba, además de participar en producciones como 'Machos alfa', 'Águila Roja' o 'Amar en tiempos revueltos'.

🔴 Murió a los 69 años.

Ascen López, actriz de 'Muertos SL'. / Isasi

Brenda Fricker, actriz

La irlandesa Brenda Fricker hizo historia al convertirse en la primera actriz de su país en ganar un Oscar gracias a su interpretación en 'Mi pie izquierdo'. Para millones de espectadores también era la entrañable mujer de las palomas que ayudaba a Kevin en 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York'.

🔴 Murió a los 81 años después de un periodo prolongado de problemas de salud.

Brenda Fricker, actriz de 'Solo en casa 2' y ganadora del Oscar por 'Mi pie izquierdo'. / 20TH CENTURY FOX

Tom Chadbon, actor

El británico Tom Chadbon construyó una de esas carreras repletas de personajes secundarios reconocibles. A lo largo de varias décadas apareció en producciones tan distintas como 'Doctor Who', 'Juego de Tronos' y numerosas series de la televisión británica.

🔴 Murió a los 80 años, después de una breve enfermedad.

Tom Chadbon, en el centro, en un fotograma de 'Juego de tronos'. / HBO MAX

Kaylee Hottle, actriz

Kaylee Hottle se dio a conocer internacionalmente interpretando a Jia en 'Godzilla vs. Kong' y posteriormente en 'Godzilla x Kong: The New Empire'. La joven actriz sorda se había convertido en uno de los rostros más queridos de las nuevas entregas cinematográficas de los dos monstruos.

🔴 Murió a los 18 años por las lesiones sufridas en un accidente de tráfico en Maryland.

Kaylee Hottle en una imagen de archivo / JENNIFER BLOC / ZUMA PRESS / EUR / Europa Press

Josep Vallverdú, escritor

La literatura catalana perdió a uno de sus autores más longevos y prolíficos con Josep Vallverdú. Creador del inolvidable perro 'Rovelló', publicó centenares de títulos entre narrativa infantil y juvenil, memorias, poesía, traducciones y literatura para adultos.

🔴 Murió a los 103 años.

Josep Vallverdú. / EFE / MARTA PÉREZ

Joan Roca, músico

Joan Roca fue durante décadas una pieza esencial de Antònia Font. Siempre alejado del protagonismo, sostuvo desde el bajo el sonido de una de las bandas más originales e influyentes que ha dado el pop en catalán.

🔴 Murió a los 53 años, después de una larga enfermedad.

El bajista de Antònia Font, Joan Roca. / Bernardo Arzayus Pereanez

Chuck Russell, cineasta

El cineasta estadounidense Chuck Russell quedó especialmente asociado a 'La máscara', la comedia fantástica que disparó definitivamente la fama de Jim Carrey y presentó al gran público a Cameron Diaz. También dirigió títulos como 'Pesadilla en Elm Street 3', 'The Blob', 'Eraser' y 'El rey Escorpión'.

🔴 Murió a los 74 años, inesperadamente en su domicilio.

El cineasta Chuck Russell. / EPC

William Orbit, productor

El productor británico William Orbit fue uno de los grandes arquitectos del pop electrónico de las últimas décadas. Su nombre quedó particularmente unido a 'Ray of Light', el álbum con el que Madonna protagonizó una de las reinvenciones más celebradas de su carrera. También trabajó con Blur, U2, All Saints, Pink y numerosos artistas internacionales.

🔴 Murió a los 69 años, en su domicilio.

William Orbit. / EPC

Phyllida Law, actriz

La escocesa Phyllida Law desarrolló durante décadas una sólida carrera en el teatro, el cine y la televisión. Compartió pantalla en distintas ocasiones con sus hijas, las también actrices Emma Thompson y Sophie Thompson, en películas como 'Mucho ruido y pocas nueces', 'The Winter Guest' o 'Emma'.

🔴 Murió a los 94 años, pacíficamente en su domicilio y rodeada de su familia.

Phyllida Law. / BBC

Manolo Solo, actor

Manolo Solo fue uno de los secundarios más respetados y reconocibles del cine español contemporáneo. Capaz de convertir personajes pequeños en presencias memorables, ganó el Goya por 'Tarde para la ira' y trabajó a las órdenes de algunos de los principales directores españoles de las últimas décadas.

🔴 Murió a los 62 años a consecuencia de un cáncer.

Manolo Solo. / EUROPA PRESS

Imagen representativa del mes de agosto.

Vincent Pastore, actor

El actor Vincent Pastore alcanzó la inmortalidad televisiva como Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero en 'Los Soprano'. Su personaje se convirtió en una de las figuras más recordadas de la serie de David Chase, aunque Pastore acumuló también numerosos papeles de mafioso en películas y series como 'Uno de los nuestros' o 'Carlito's Way'.

🔴 Murió a los 80 años en su domicilio del Bronx.

El actor Vincent Pastore, Salvatore Bonpensiero de la serie 'Los Soprano'. / DJ JOHNSON / EFE

Pepe Habichuela, maestro flamenco

El guitarrista granadino Pepe Habichuela perteneció a una de las grandes dinastías del flamenco español. Tocó junto a artistas como Camarón de la Isla y Enrique Morente y su guitarra contribuyó a tender puentes entre la tradición flamenca, el jazz y otras músicas.

🔴 Murió a los 82 años, después de una larga enfermedad que lo había mantenido apartado de los escenarios desde 2024.

Pepe Habichuela. / Celia Agüero

Felipe 'Lipe' Gutiérrez, músico

Felipe 'Lipe' Gutiérrez, el inconfundible bajista con gafas de Tequila, formó parte de la banda que a finales de los 70 insufló juventud y descaro al rock español. Canciones como 'Salta!!!', 'Dime que me quieres' o 'Rock and Roll en la plaza del pueblo' terminaron convertidas en clásicos generacionales.

🔴 Murió a los 68 años.

Tequila, con Felipe Lipe en primer término al lado de Ariel Rot, en sus inicios. / ARCHIVO

Víctor Coyote, agitador cultural

El gallego Víctor Coyote hizo de la mezcla de disciplinas una forma de vida. Fundador de Los Coyotes, músico, diseñador gráfico, ilustrador, autor de cómic y cineasta, transitó durante décadas entre el rock, la cultura popular y una particular fascinación por los vínculos culturales entre España y Latinoamérica.

🔴 Murió a los 68 años, de forma repentina mientras circulaba en bicicleta por una carretera de Segovia.

El músico Víctor Coyote. / EUROPA PRESS

Mark Rydell, director

El cineasta Mark Rydell trabajó como director, actor y productor a lo largo de una carrera de más de medio siglo. Su película más recordada fue 'En el estanque dorado', el drama protagonizado por Henry Fonda, Katharine Hepburn y Jane Fonda que logró 10 nominaciones a los Oscar.

🔴 Murió a los 97 años por causas naturales.

Mark Rydell. / PARAMOUNT PICTURES

Hayden Panettiere, actriz

Hayden Panettiere comenzó a trabajar delante de las cámaras siendo todavía una niña, pero alcanzó fama mundial interpretando a Claire Bennet en 'Héroes'. Más tarde encontró otro de sus grandes papeles en 'Nashville', donde pudo combinar interpretación y música.

🔴 Murió a los 36 años después de ser encontrada inconsciente en Carolina del Sur. La autopsia preliminar descartó traumatismos y la policía no encontró indicios de intervención criminal.

La actriz Hayden Panettiere. / EFE / EPA / Carolina Brehman

Delfín Amaya, músico

Delfín Amaya formó junto a su hermano José el histórico dúo Los Amaya, uno de los nombres indispensables para entender la expansión de la rumba catalana. Su repertorio dejó canciones y versiones como 'Caramelos', 'Vete' o 'Qué mala suerte la mía', que forman parte de la memoria popular de varias generaciones.

🔴 Murió a los 74 años.

El dúo Los Amaya, José (i) y Delfín (d) Amaya. / EFE / JUAN CARLOS HIDALGO

Frank Beard, batería

Frank Beard sostuvo desde la batería el sonido de ZZ Top durante más de medio siglo. El músico protagonizaba además una de las grandes ironías visuales del rock: pese a que 'beard' significa barba en inglés, fue el único miembro del trío clásico que no lució la kilométrica barba característica de la banda.

🔴 Murió a los 77 años, mientras recibía cuidados paliativos en su rancho de Texas, y acompañado por su familia.

Frank Beard, baterista del trío texano ZZ Top. / .

Juan Tamariz, mago

Juan Tamariz fue mucho más que el mago más popular de España. Prestidigitador, teórico, maestro de generaciones enteras de ilusionistas y comunicador extraordinario, convirtió su peculiar voz, una baraja y aquel violín imaginario del 'chin-chin, chin-chin' en elementos inseparables de la memoria televisiva española. Su prestigio entre los profesionales de la magia trascendía, además, ampliamente las fronteras españolas.

🔴 Murió a los 83 años, después de un importante deterioro físico provocado por el párkinson.

El mago Juan Tamariz. / EL PERIÓDICO

Michael Wright, actor

El rostro de Michael Wright quedó ligado para siempre a algunas de las producciones más recordadas de los años 80 y 90. Alcanzó una gran popularidad como Elias Taylor en 'V', la serie de ciencia ficción que se convirtió en un fenómeno televisivo también en España, y destacó después como Eddie King Jr. en 'The Five Heartbeats' y Omar White en 'Oz'.

🔴 Murió a los 70 años en Los Ángeles después de sufrir una insuficiencia cardiaca y complicaciones derivadas de la enfermedad de Marchiafava-Bignami, un raro trastorno neurológico degenerativo.

Michael Wright, en la carátula de inicio de la serie de televisión 'V'. / NBC

Bunny Levine, actriz

La actriz estadounidense Bunny Levine desarrolló buena parte de su carrera después de jubilarse y se convirtió en un rostro habitual del cine y la televisión. Participó en títulos como 'La La Land', 'Thelma', 'Gilmore Girls', 'Shameless' y 'Law & Order', y siguió haciendo audiciones hasta los 97 años.

🔴 Murió a los 97 años mientras dormía en su casa de California.

La actriz Bunny Levine. / EL PERIÓDICO

Dolly Parton, leyenda del country

La cantante estadounidense Dolly Parton, considerada una de las grandes leyendas de la música country, construyó una carrera de más de seis décadas con canciones tan emblemáticas como 'Jolene', '9 to 5' e 'I Will Always Love You', que años después alcanzaría también un enorme éxito en la voz de Whitney Houston. Además de cantante y compositora, desarrolló una destacada trayectoria como actriz, empresaria y filántropa.

🔴 Murió a los 80 años, tras una una "breve batalla contra el cáncer".

Dolly Parton. / WILL OLIVER / EFE

Péter Nádas, escritor

El escritor húngaro Péter Nádas fue una de las grandes figuras de la literatura europea contemporánea y durante años apareció de forma recurrente entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura. Novelista, dramaturgo, ensayista y también fotógrafo, alcanzó reconocimiento internacional con obras como 'Libro del recuerdo' y la monumental 'Historias paralelas', caracterizadas por su exploración de la memoria, la historia y la experiencia humana.

🔴 Murió a los 83 años.

El escritor húngaro Péter Nádas. / PETER KOHALMI / AFP

Tim Curry, actor

El actor británico Tim Curry se convirtió en un icono de la cultura popular gracias a su inolvidable interpretación del doctor Frank-N-Furter en 'The Rocky Horror Picture Show' (1975). A lo largo de una carrera de más de cinco décadas también encarnó al terrorífico Pennywise en 'It' (1990) y apareció en películas como 'Cluedo', 'Solo en casa 2' y 'Los Teleñecos en la isla del tesoro'. En 2012 sufrió un grave ictus que le dejó importantes secuelas y le obligó a utilizar una silla de ruedas, aunque continuó trabajando principalmente como actor de voz.

🔴 Murió a los 80 años en su casa de Los Ángeles.

Tim Curry, en el estreno de 'Los Ángeles de Charlie'. / LUCY NICHOLSON / AFP

Yayoi Kusama, artista

La artista japonesa Yayoi Kusama fue una de las figuras más reconocibles e influyentes del arte contemporáneo, célebre por sus obsesivos patrones de lunares, sus calabazas y sus espectaculares instalaciones de espejos infinitos, las 'Infinity Mirror Rooms'. Vinculada a la vanguardia neoyorquina desde finales de los años 50 y figura clave del arte psicodélico, desarrolló una carrera de más de siete décadas que abarcó pintura, escultura, performance y literatura.

🔴 Murió a los 97 años.

Retrato de Yayoi Kusama cortesía de Ota Fine Arts, Victoria Miro y David Zwirner. / Yusuke Miyazaki

Harald de Noruega

El rey Harald V de Noruega, quien se exilió en EEUU siendo niño durante la ocupación nazi de su país y rechazó a varias nobles europeas para casarse con su novia de la infancia, falleció el viernes a los 89 años. Harald fue el monarca más anciano de Europa. El popular rey modernizó la casa real, pero se negó a seguir los pasos de otros monarcas ancianos que habían abdicado en tiempos recientes. Su hijo se ha convertido automáticamente en el rey Haakon VIII.

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🔴 Murió a los 89 años, tras sufrir una infección bacteriana en la sangre.