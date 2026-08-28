Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avance en dos infraestructuras clave de Zamora: el Centro Cívico y el Conservatorio de Música estarán concluidos este año, anuncia Isabel BlancoIsabel Blanco lamenta que el PSOE rechace el centro de datos de Zamora y no el de Soria y advierte que el proyecto no está cerradoHasta 900 euros para el carnet de conducir en Castilla y León: así son las nuevas ayudas para jóvenesCastilla y León pide que la financiación autonómica considere factores demográficos y geográficos
instagramlinkedin

Anuncio en redes sociales

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro

La noticia ha llegado en medio del parón indefinido que Rozalén anunció a finales del pasado año tras 15 años de "productividad continua"

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro.

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Rozalén ha anunciado en sus redes sociales que está embarazada del que será su primer hijo con una imagen junto a su pareja, la imagen de la ecografía y un simpático mensaje: "Pollito vasco manchego en camino!!!".

"Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas... Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra", prosiguen las palabras que ha publicado la artista albaceteña en Instagram.

La noticia ha llegado en medio del parón indefinido que Rozalén anunció a finales del pasado año tras 15 años de "productividad continua", lo que ella llamó su "descanso de la guerra" tras seis discos de estudio, desde 'Con derecho a...' (2013) hasta 'El abrazo' (2024).

"Sigo dedicando este tiempo a la calma y a la creación: de canciones, de un libro y ahora también de esta criatura", ha informado la artista, dando así también la primera noticia de que se encuentra inmersa en dar rienda suelta a su faceta como autora literaria, sin más detalles al respecto.

Noticias relacionadas

En el pasado ya publicó el libro 'Cerrando puntos suspensivos', "una libre y honesta recopilación de reflexiones acerca de los momentos y situaciones más emocionantes e importantes de los últimos años".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pueblos zamoranos sin bar que quieren volver a tener tirador de cañas por orden municipal: los doce que lo consiguen y los 34 que se quedan a las puertas
  2. Investigan a un cura de la Diócesis de Zamora por abusos sexuales a menores
  3. Zamora Decide responde a Vox por la suciedad de Benavente: “Este concejal tiene menos nivel que algunos de mis alumnos de primero de la ESO”
  4. Consternación en Tábara por la muerte de un empresario de 55 años mientras practicaba submarinismo en Tarifa
  5. Casi mil horas para una sola pieza: el arte en madera de Vicente Vaquero se expone en Zamora
  6. Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
  7. Cuatro menores tiene en vilo a los vecinos de Alviar: pedradas, petardos de gran potencia y depósitos de coches
  8. Sayaguesas de piedra, el tributo de Jesús Villar a las mujeres de Sayago

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro

Rozalén anuncia en mitad de su retiro que está embarazada y que prepara un libro

El BM Caja Rural Zamora cae en un nuevo amistoso en Burgos

El BM Caja Rural Zamora cae en un nuevo amistoso en Burgos

El Gobierno de Benavente acusa a IU de utilizar el robo de cableado para cuestionar la seguridad de la ciudad

El Gobierno de Benavente acusa a IU de utilizar el robo de cableado para cuestionar la seguridad de la ciudad

IU de Benavente denuncia que PP y Vox anteponen su lucha partidista a sus obligaciones con los menores migrantes

IU de Benavente denuncia que PP y Vox anteponen su lucha partidista a sus obligaciones con los menores migrantes

Abierto el plazo para la adjudicación del bar en dos ferias de este municipio zamorano

Abierto el plazo para la adjudicación del bar en dos ferias de este municipio zamorano

La jornada 3 de LaLiga EA Sports, en imágenes

La jornada 3 de LaLiga EA Sports, en imágenes

Petunias, tilos y cornejos, las especies "preferidas" por los pueblos de Zamora: estos son los que más adornarán sus jardines

Petunias, tilos y cornejos, las especies "preferidas" por los pueblos de Zamora: estos son los que más adornarán sus jardines
Tracking Pixel Contents