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Muere a los 91 años Glória Menezes, la gran dama de la televisión brasileña

La actriz, cuya carrera se extendió por más de seis décadas en la televisión, el cine y el teatro, falleció por causas naturales en su apartamento de Río de Janeiro

La actriz Glória Menezes

La actriz Glória Menezes / Instagram

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EFE

Sao Paulo

La actriz Glória Menezes, uno de los rostros más populares de la historia de la televisión brasileña, falleció este martes a los 91 años en Río de Janeiro, según informó su oficina de prensa.

Menezes, cuya carrera se extendió por más de seis décadas en la televisión, el cine y el teatro, falleció por causas naturales en su apartamento de la capital fluminense, de acuerdo con sus asesores.

Nacida en Pelotas, estado de Rio Grande do Sul (sur), el 19 de octubre de 1934, se mudó con su familia a São Paulo siendo una niña y dedicó su juventud a estudiar piano. Fue en la capital paulista donde despertó su instinto dramaturgo.

Se apuntó a la Escuela de Arte Dramático, pero abandonó el curso un año antes de finalizarlo para ser después una de las fundadoras del grupo Jóvenes Independientes, con el que empezó a abrirse paso en el mundo de las artes escénicas.

No paró nunca más. Menezes participó en más de 40 telenovelas de Globo, el grupo audiovisual más importante del país. Algunas de ellas están clavadas en la memoria de los brasileños, como 'Rainha da Sucata' (1990), en la que interpretó a la cruel e icónica villana Laurinha Figueroa.

Pero también brilló en la gran pantalla. Glória Menezes, nombre artístico de Nilcedes Soares de Magalhães, formó parte del elenco de la película 'O pagador de promessas' (1962), dirigida por Anselmo Duarte, basada en la obra teatral homónima y vencedora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Además, formó una de las parejas cinematográficas más conocidas del país al lado de uno de los mayores galanes del momento, Tarcísio Meira, quien falleció en 2021 a los 85 años como consecuencia de la covid-19.

Casados durante casi 60 años, ambos actuaron en "2-5499 Ocupado" (1963), la primera telenovela diaria de la televisión brasileña.

Esa no fue la única vez que trabajaron juntos, ya que también compartieron escena en las telenovelas 'A Deusa Vencida' (1965), 'Almas de Pedra' (1966) y 'Sangue e Areia' (1967).

Brasil también perdió este martes a Laura Cardoso, otra gran estrella de la televisión brasileña, que falleció en São Paulo a los 98 años de edad.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó tres días de luto oficial por el fallecimiento de Menezes y Cardoso, a las que se refirió como dos de las actrices más importantes del país, "cuyas carreras se confunden con la historia de la dramaturgia brasileña".

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"Durante cerca de siete décadas, estuvieron presentes en los escenarios y las pantallas, cautivando siempre al público con su talento y su carisma. Pioneras de la televisión, dejaron su legado en decenas de telenovelas, además de en el teatro y el cine", afirmó el líder progresista en sus redes sociales.

Fuente: El Periódico

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