Los clubes de lectura se expanden como herramienta contra la soledad en España: "Es una forma de conectar con los demás"

"Todo el que viene es porque le interesa y le gusta. Y lo más importante: nadie se siente apartado". Esta es para Diego Martín, humanista, la mejor cualidad de los clubes de lectura, conversatorios y rutas literarias que frecuenta. "Una herramienta contra la soledad; una oportunidad de inclusión, de sentir al igual", apunta. Y es que, según el Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES), el 20% de los españoles adultos se sienten solos en este mismo momento, y el 13,5% sufre soledad crónica. Un terrible paradigma que, sin embargo, podría tener mucho que ver con la exponencial demanda que estos encuentros literarios están experimentando.

Y es que lectores, libreros, bibliotecas y editoriales concuerdan: el boom de estos espacios de encuentro literario es un hecho en España. ¿Qué está buscando quién busca compartir el placer íntimo de la lectura con otros y otras?.

Marcos Gracia, periodista cultural e impulsor del recientemente creado club de lectura La Kundera, piensa que este aislamiento social hace tan necesarios espacios como el que él mismo, por iniciativa propia, está construyendo. "Estamos en un momento en el que el individualismo y la soledad lo abarcan todo. La gente está llevando este mensaje de las redes sociales de 'céntrate en ti mismo' tan al extremo que se está desligando de todo el mundo. Estos clubes lo que pueden lograr, precisamente, es poner a dos personas enfrente que se digan: hola, ¿qué tal?", señala en conversación con este medio.

"Estamos en un momento en el que el individualismo y la soledad lo abarcan todo. La gente está llevando este mensaje de las redes sociales de 'céntrate en ti mismo' tan al extremo que se está desligando de todo el mundo" Marcos Gracia — Impulsor del club de lectura La Kundera

Esta capacidad para incentivar las relaciones sociales y tejer barrio es también para decenas de librerías, como es el caso en Madrid de Muga, la principal razón de ser de los clubes que organizan desde hace 25 años. "En los últimos años hemos visto un mayor interés, y creemos que se debe a que necesitamos espacios de encuentro más allá de los bares, espacios donde poder compartir y estar en común. Como libreras y vecinas de Vallecas, lo que nos motiva es tejer red y barrio, poner común y encontrarnos alrededor de los libros que son casi la excusa. Generamos entre todas un espacio íntimo y seguro", reflexionan las responsables del negocio.

Las grandes editoriales, también partícipes del 'boom'

Nadie dentro de la comunidad lectora es ajeno a este fenómeno. Ni siquiera las grandes editoriales. Penguin Random House, grupo editorial referente en España con sellos como Alfaguara y Lumen -y organizador de dos clubes propios- también subraya esta necesidad de compartir en comunidad como el gran aliciente de estos proyectos en continuo crecimiento. "Disfrutamos de los libros en privado, pero también nos gusta compartir la experiencia de lectura (…) Descubrir autores, socializar y disfrutar de los libros son los intereses comunes de quienes se unen", afirma Raquel Abad, responsable de Penguin Club de lectura, un espacio dirigido a coordinadores de este tipo de clubs, a quienes se facilita la dinamización de sus grupos a través de un amplio catálogo de guías de lectura de una selección de títulos.

"Descubrir autores, socializar y disfrutar de los libros son los intereses comunes de quienes se unen" Raquel Abad — Responsable de Penguin Club de lectura

Actualmente, están registrados en la web 3.000 coordinadores, a quienes Penguin Random House informa de las novedades literarias. Además, coordina las invitaciones a los autores a sus reuniones.

Asimismo, Abad señala que la pandemia y las redes sociales -- poderosa arma de doble filo -- también han tenido relación con este auge. "Desde la pandemia principalmente, los medios digitales y redes sociales, que han amplificado y dado mayor visibilidad a los clubs, tanto a los que ya existían, como a todas las nuevas comunidades virtuales que han surgido en los últimos años", destaca.

Las bibliotecas, como es el caso de la Biblioteca Lope de Vega, en Tres Cantos (Madrid), coinciden en que el confinamiento de 2020 supuso un punto de inflexión para los clubes. "Hubo una gran subida de asistencia con la pandemia. En el curso 23-24 comenzó a bajar ligeramente, pero este curso 25-26 hemos vuelto a subir a esos niveles", nos transmiten entusiasmados sus responsables.

La literatura como "experiencia compartida"

Seguimos conversando con Diego mientras realizamos un recorrido por el Parque de El Retiro de Madrid, en una actividad propuesta por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el marco de la Feria del Libro 2026: 'Lectura en Movimiento'. El evento tuvo una gran acogida en su día de estreno, en una cita que, para muchos, tiene claros alicientes sociales, más allá de la adquisición de conocimiento.

Esta iniciativa, que se repetió otros dos sábados del pasado mes de junio, presenta a los participantes un itinerario a través de cinco estaciones. En cada una de ellas, una actriz lee a viva voz un pasaje de la obra escogida para la presente edición. En este caso, se trata de la trilogía hARTas / Muy hARTas / SuperhARTas, concebida por Antònia Torrelló y David García y que trata de dar visibilidad a más de 80 mujeres artistas que, a lo largo de la historia, han quedado relegadas a un segundo plano o a simples 'musas'.

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Dos actrices hablan a viva voz sobre las biografías de artistas como Tarsila do Amaral, Lola Álvarez Bravo, Isabel de Santiago o Maruja Mallo. / Javier Quintana

"No se trata de una visita guiada ni de una charla académica, sino de una lectura viva, involucrando al público como testigo y cómplice del proceso. Son las propias artistas quienes aparecen y se desplazan entre la gente, activando el espacio y transformando la lectura en una experiencia compartida", explica Esther Rabanal, miembro de la organización, a este medio.

Fuente: El Periódico