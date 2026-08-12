Esta noche no solo hay un eclipse: las Perseidas también llegan al cielo

El eclipse lo eclipsa todo, pero esta noche el cielo pretende darnos más sorpresas, con uno de los fenómenos astronómicos más conocidos del verano: las Perseidas, una lluvia de meteoros cuya máxima actividad se produce durante la noche del 12 al 13 de agosto.

Según la Asociación Astronómica de España, las conocidas popularmente como estrellas fugaces son pequeños fragmentos de roca que entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y producen los destellos luminosos que pueden observarse desde el suelo. La lluvia recibe el nombre de Perseidas porque los meteoros parecen proceder de la constelación de Perseo.

La noche del 12 al 13 de agosto

La máxima actividad de las Perseidas se producirá durante la noche del 12 al 13 de agosto. La Asociación Astronómica de España señala que resulta difícil precisar una única hora de máximo, por lo que recomienda comenzar a observar desde el inicio del anochecer.

La actividad de esta lluvia de meteoros se extiende del 17 de julio al 24 de agosto. Cuanto más cerca se esté de estas fechas finales, menor será el número de meteoros visibles.

No hace falta telescopio

Para observar las Perseidas no es necesario utilizar telescopios ni prismáticos. Según la Asociación Astronómica de España, lo ideal es utilizar únicamente los ojos, ya que permiten disponer de un mayor ángulo de visión.

La recomendación es observar tumbado, con ropa de abrigo y con el horizonte lo más despejado posible. Los prismáticos pueden utilizarse para apreciar durante más tiempo las estelas de los meteoros que permanecen visibles en el cielo.

Cuanto más oscuro, mejor

La contaminación lumínica dificulta la observación. Por eso, la Asociación Astronómica de España recomienda salir de las ciudades y alejarse también de los núcleos urbanos pequeños para encontrar cielos más oscuros.

La Luna también puede dificultar la observación por su luminosidad, aunque este año la asociación señala que tardará mucho en salir sobre el horizonte.

Hacia dónde mirar

Aunque los meteoros parecen proceder de la constelación de Perseo, situada hacia el noreste, pueden observarse mirando en diferentes direcciones. La recomendación es prestar especial atención al norte y al noreste.

La previsión recogida por la Asociación Astronómica de España sitúa entre 100 y 120 el número de meteoros por hora durante el máximo, cuando la Tierra atraviesa de lleno los restos dejados por el cometa que origina esta lluvia.

El cometa que está detrás de las Perseidas

Las Perseidas están asociadas al cometa 109P/Swift-Tuttle, que tiene un diámetro de 9,7 kilómetros y se aproxima a la Tierra cada 135 años.

Los fragmentos que deja el cometa en su recorrido permanecen en el espacio. Cuando la Tierra atraviesa esos restos, las partículas entran en la atmósfera y se hacen visibles como meteoros.

Para disfrutar de la noche, la asociación recomienda llevar ropa de abrigo, calzado adecuado, una tumbona, colchoneta o manta, comida y bebida y linternas. Una luz roja puede resultar útil para consultar mapas celestes sin deslumbrarse.

Las Perseidas son, así, una oportunidad para mirar al cielo durante una noche en la que no solo el eclipse puede convertirse en protagonista.