Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hallan muerto a un bebé en un domicilio en ToroRetiran seis modelos de gafas para ver el eclipse por riesgo de lesiones en la retinaPosible boicot a la recogida de basura en AlisteActualidad del Zamora CF: pretemporada y fichajes
instagramlinkedin

Óbito

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Interpretó al Príncipe en la primera producción televisiva en vivo de 'Cenicienta' (Cinderella) junto a Julie Andrews

Jon Cypher.

Jon Cypher.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

El actor Jon Cypher, quien interpretó al Príncipe en la primera producción televisiva en vivo de "Cenicienta" (Cinderella) junto a Julie Andrews y fue el jefe de Policía Fletcher Daniels durante las siete temporadas de "Canción triste de Hill Street" ("Hill Street Blues"), ha fallecido a los 94 años.

Cypher falleció el 3 de agosto en su casa de Central Point, en el estado de Oregón, según su familia, informó The Hollywood Reporter (THR).

En el cine, este graduado del Brooklyn College interpretó a un malvado ranchero junto a Burt Lancaster y Susan Clark en "Valdez Is Coming" (Que viene Valdez) (1971), de Edwin Sheron, y fue el heroico Man-at-Arms en la película "Masters of the Universe" (1987), protagonizada por Dolph Lundgren.

Cypher también demostró su talento para la comedia cuando interpretó al general de brigada Marcus Craig en 69 episodios durante las últimas tres temporadas (1990-93) de la comedia de situación de CBS "Major Dad" (Papá comandante), protagonizada por Gerald McRaney.

También tuvo papeles recurrentes como el productor discográfico Jeff Munson en la serie "Knots Landing" (California) de CBS entre 1982 y 1983 —donde su personaje escucha a la cantante Ciji Dunne, interpretada por Lisa Hartman— y como el abogado poco ético Dirk Maurier en la serie "Dynasty" (Dinastía) de ABC, de 1983 a 1987.

Cypher era prácticamente un desconocido cuando fue elegido para interpretar al príncipe junto a la prometedora estrella británica Julie Andrews en la adaptación musical original de Cenicienta de Rodgers & Hammerstein, recuerda THR.

La fastuosa producción, que se emitió en directo y a color por CBS en marzo de 1957, atrajo a más de 107 millones de espectadores, con una audiencia superior al 60% de los hogares estadounidenses.

Nacido en Nueva York el 13 de enero de 1932, Cypher asistió a la Escuela Secundaria Erasmus Hall en Flatbush Avenue y luego al Brooklyn College, donde se graduó en 1953.

Tras su gran éxito en Cenicienta, Cypher debutó en Broadway en 1958 y regresó a la meca del teatro musical en 1961 para ser suplente y luego reemplazar a Patrick O’Neal como el reverendo T. Lawrence Shannon en la producción original de "La noche de la iguana" (The Night of the Iguana) de Tennessee Williams.

En otras destacadas producciones originales de Broadway, interpretó a Don Quijote en "El hombre de La Mancha" (Man of La Mancha) y a varios personajes en "La gran esperanza blanca" (The Great White Hype).

Noticias relacionadas

Cypher también trabajó en telenovelas como "Hospital General" (General Hospital) y Santa Barbara.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Carné 60 CyL ofrece ventajas en más de 800 establecimientos
  2. Once investigados por una estafa de 44.000 euros en Zamora: ya hay un detenido de 19 años
  3. Hallan muerto a un bebé en un domicilio en Toro
  4. ¿Se va a ver el eclipse desde mi pueblo de Zamora?
  5. Los siete lugares idóneos para ver el eclipse solar sin salir de Zamora capital
  6. Fariza solicita 'amparo' a la Junta por el 'abandono absoluto' del Arroyo del Pisón, una de las 'líneas de defensa' de Sayago
  7. Ricobayo, el pueblo zamorano marcado por un puente romano, una barca histórica y la construcción de su gran embalse
  8. Autobuses gratuitos conectarán la Plaza de Alemania con los mejores puntos de observación del eclipse en Zamora

Los 100 años de doña Herminia, la zamorana de Castillo de Alba que todavía hace jabón, ganchillo y dulce de membrillo

Los 100 años de doña Herminia, la zamorana de Castillo de Alba que todavía hace jabón, ganchillo y dulce de membrillo

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

El mapa que divide Zamora ante el eclipse: estos son los pueblos donde será total

El mapa que divide Zamora ante el eclipse: estos son los pueblos donde será total

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Zamora, al borde de los 40 grados otra vez: cuidado con el índice ultravioleta y el calor severo

Zamora, al borde de los 40 grados otra vez: cuidado con el índice ultravioleta y el calor severo

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'
Tracking Pixel Contents