Hay que admitirlo: España también se ha rendido al fenómeno ‘Murdoku’, ese cóctel de Cluedo y sudoku en el que muchos han encontrado un pasatiempo para olvidar las pantallas. El verano es la época ideal para coger el boli y resolver un acertijo tras otro mientras se suceden las horas en un chiringuito, una piscina o una tranquila terraza a la sombra. Ahora bien, que sea uno de los libros más vendidos no significa que esta ‘sopa de letras del siglo XXI’ no sea compatible con la mejor literatura. La Literatura, con mayúsculas. Esa que fuerza viajes transoceánicos con el poder de las palabras, que teje historias del pasado y también del futuro, que hace sentir el frío de otras latitudes cuando el termómetro se dispara en la enésima ola de calor.

Decir que hay un libro para cada persona es un tópico, pero no es un tópico erróneo. Quizás, si acaso, sea incorrecto, incompleto: hay millones de novelas, poemarios o ensayos esperando a una mente que encuentre en sus páginas matices que ni los propios autores habían descubierto aún. Hasta premios Nobel como Hang Kang descubren destellos entre su prosa cuando debaten con sus lectores. Lo mismo les ocurre a jóvenes talentos nacionales como Mónica Ojeda o Nerea Pallares y a plumas consolidadas de la talla de Emmanuel Carrère, Nieves Herrero o Manuel Jabois.

Todos sus relatos tienen cabida en agosto, un mes históricamente ligado a las historias ligeras, a los misterios sin resolver, a los chispazos románticos. Pero encontrar un ‘pasapáginas’, una obra que engancha, que roba horas a las noches más cortas del año, no está reñido con la calidad literaria. Aquí van unas propuestas para hacer del verano un viaje más allá de los límites de la tinta.