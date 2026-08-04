Óbito
Muere el guitarrista flamenco Pepe Habichuela
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EFE
Madrid
El guitarrista flamenco Pepe Habichuela, una influyente figura y miembro de una destacada dinastía, ha fallecido este martes.
La delegada de las Artes en el Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha lamentado el fallecimiento del artista en su cuenta de la red social X, una noticia adelantada por el diario 'El País'.
José Antonio Carmona Carmona nació en Granada en 1944, y es padre del también guitarrista José Miguel Carmona, miembro de Ketama.
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