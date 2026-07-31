Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Las 24 horas en las que el fuego tiñó de negro un perímetro de 75 kilómetros y quemó 11.000 hectáreas en el incendio zamorano de FermoselleFermoselle revive la pesadilla de los incendios: “Van dos intentos en nueve años, al tercero nos queman el pueblo”David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: "Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?"Fornillos de Fermoselle, transformado en un paisaje lunar tras el paso del fuego: “Qué vamos a esperar si te llega la hierba al cuello"
instagramlinkedin

Música

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Lucas Paulano fue el ganador de 'La Voz Kids España' en 2025.

Lucas Paulano fue el ganador de 'La Voz Kids España' en 2025. / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

Lucas Paulano será el representante de España en Eurovisión Junior 2026, que se celebrará en Ta’ Qali (Malta) el 24 de octubre, tras haber pasado un proceso de selección interna en el mes de julio, ha anunciado este viernes RTVE.

Lucas tiene diez años, nació Jaén y "su capacidad para emocionar sobre el escenario" le han permitido conectar con públicos de todas las edades, indican desde el ente público.

A pesar de su juventud, ya tiene experiencia en los escenarios: en 2025 fue el ganador de 'La Voz Kids España' y después el artista Manuel Turizo le invitó a participar en tres conciertos de su gira española, de forma que actuó en Granada, Madrid y Sevilla ante miles de espectadores.

También ha participado en actos institucionales como la recepción ofrecida por los Reyes de España durante su visita oficial a Jaén con motivo de la celebración del 1.200 aniversario de su capitalidad y en diciembre de 2025, publicó su primer sencillo, 'Todo sigue igual'.

Compagina su carrera artística con sus estudios de piano en el Conservatorio Profesional de Música Ramón Garay de Jaén y compone canciones junto al compositor y productor Alejandro Jaén.

Entre sus aficiones confiesa que le encanta jugar al fútbol, nadar y cuando no está cantando o practicando algún deporte, otra de sus grandes aficiones es cocinar.

El joven cantante ha señalado su iniciación a la música la tuvo en su propia casa. "De pequeño escuchaba a mi padre cantar y me ponía a tararear con él".

Sus gustos musicales no son acordes a su edad, le gustan las rancheras y folclore, y entre sus artistas favoritos están Rocío Jurado, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, David Bisbal, Saiko, Quevedo o Manuel Turizo, de cuyo equipo formó parte en La Voz Kids 2025.

Para Sergio Calderón, director de TVE, los puntos fuertes de esta candidatura son "la voz prodigiosa de Lucas, su dulzura y un magnetismo con la cámara que llega al corazón desde el primer minuto. Tiene una capacidad enorme de entregarse en cada actuación y de conectar con el público".

Noticias relacionadas

"Lo que sale del corazón llega al corazón”, asegura María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE en un comunicado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  3. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  4. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  5. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  6. GALERÍA | Así ha quedado Fornillos tras el paso de las llamas
  7. El incendio deja sin pastos al último ganadero que aún sacaba sus ovejas por el campo
  8. Un plaga de 'saltahojas' obliga a fumigar con drones cultivos de maíz en el Valle del Tera

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Lucas Paulano representará a España en Eurovisión Junior en octubre

Inicio el 7 de agosto y seis amistosos: así será la pretemporada del BM Caja Rural Zamora

Inicio el 7 de agosto y seis amistosos: así será la pretemporada del BM Caja Rural Zamora

El fin de la pesadilla del incendio más cerca: Levantan los confinamientos de Fermoselle y Fariza y solo se mantiene el desalojo de Pinilla y Mámoles

El fin de la pesadilla del incendio más cerca: Levantan los confinamientos de Fermoselle y Fariza y solo se mantiene el desalojo de Pinilla y Mámoles

“Hemos tenido que dejarlo”: la decisión sobre Llavín en Dog House que ha desatado una oleada de críticas en redes

DIRECTO | Vista de la frontera de Ceuta, por donde cruzaron miles de personas procedentes de Marruecos

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN

Por qué casi todos los gatos naranjas son machos: dos estudios encuentran la respuesta en su ADN

Antes de tirar el agua del aire acondicionado, descubre los usos que sí recomiendan los expertos

Antes de tirar el agua del aire acondicionado, descubre los usos que sí recomiendan los expertos

Los cocineros andaluces coinciden: “Los huevos rellenos de atún más ricos se hacen con pimientos del piquillo”

Los cocineros andaluces coinciden: “Los huevos rellenos de atún más ricos se hacen con pimientos del piquillo”
Tracking Pixel Contents