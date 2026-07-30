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Crítica de 'La última ronda en Venecia': una comedia taciturna que elogia la amistad efímera y la conversación de bar
Francesco Sossai relata el encuentro de tres hombres de generaciones distintas en busca de esa última copa que no llega nunca
Desirée de Fez
'La última ronda en Venecia'
Dirección: Francesco Sossai
Intérpretes: Andrea Pennacchi, Sergio Romano, Filippo Scotti, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran
Año: 2025
Estreno: 31 de julio de 2026
★★★
Proyectada en 'Un Certain Regard' del festival de Cannes y un éxito (de público y crítica) en Italia, 'La última ronda en Venecia' es un cuento nocturno, etílico y a su manera poético sobre un cruce de amistades. Una es la vieja amistad que mantienen dos sexagenarios, dos supervivientes desencantados que ahogan sus penas en alcohol. La otra es nueva, la que establecen de forma casual con un hombre de una generación distinta, un joven estudiante con males de amor y poca sangre en las venas.
En su segundo largo, el cineasta Francesco Sossai parte del encuentro de esos tres hombres en busca de una última copa, la que nunca llega, para formular una fábula tan taciturna como hermosa sobre la amistad –auténtica o fingida, duradera o efímera– como parche a la tristeza. Muy atractiva en su forma de mostrar el paisaje, las llanuras venecianas que los tres amigos recorren y por las que pasean sus penas, 'La última ronda en Venecia' destaca, sobre todo, por su elogio de la conversación de bar. Y por cómo Sossai y Adriano Candiago, coguionista del filme, la formulan, entendiéndola como un intercambio verbal en el que se cruzan sin orden ni concierto los comentarios banales y las frases más sabias. De las charlas que mantienen esos tres hombres sale una idea que se impone al resto: se puede estar tan perdido en la vida habiéndolo hecho todo como con todo por hacer.
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Fuente: El Periódico
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