Estrenos de cine
Crítica de 'Mala bèstia': Bàrbara Farré, directora de videoclips de Rosalía y Bad Gyal, debuta en formato largo con un cuento iniciático, fantástico y misterioso
Quim Casas
‘Mala bèstia’
Año: 2026
Dirección: Bàrbara Farré
Intérpretes: María Schwinning, Iria del Río, Roger Casamajor
Estreno: 31/7/2026
★★
La diosa Atenea tiene un papel secundario en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan. Atenea es también el nombre de la adolescente protagonista de ‘Mala bèstia’. Un personaje bien distinto al de la deidad griega de la sabiduría y de la guerra. Atenea vive en un internado con otros menores que no tienen familia, hasta que una pareja se dispone a acogerla. Una puerta se abre, pero otras amenazan con cerrarse, pues vivir de esa manera, en familia, es algo tan esperado como devastador.
María Schwinning, vista hace unos meses en el filme de Juanma Bajo Ulloa ‘El mal’, encarna a la protagonista. Iria del Río y Roger Casamajor son sus padres de adopción. La música, de una neutralidad oscura, la pone Raúl Refree. El lugar en el que Atenea va a vivir es tan tranquilo como pesado. El resultado es una especie de fábula de iniciación, con cobertura feminista y el despertar a la sexualidad como idea básica, en la que pueden detectarse influencias de la prosa de Angela Carter, ‘Repulsión’ de Polanski e ‘Innocence’ de Lucille Hadzihalilovic. La debutante –en formato largo– Bàrbara Farré había dirigido videoclips de Rosalía, Najwa Nimri y Bad Gyal, además de la serie ‘Selftape’. De ello se desprende un estilo envolvente y un tanto ‘arty’, repleto de metáforas, elipsis y tonos desconcertantes.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
- GALERÍA | Un incendio forestal amenaza Fermoselle
- La única panadería de Tábara hornea su última hogaza tras 42 años de servicio: 'Pili y Luis han sido el alma de El Carbajalino
- Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
- GALERÍA | La residencia de Fermoselle, desalojada por el incendio
- Los embutidos de una empresa familiar de La Bóveda de Toro triunfan en Londres
- Los vecinos evacuados por el incendio de Fermoselle, realojados: 'El pueblo de Bermillo se ha volcado