Pablo Larraín, Mike Leigh, Nicole Garcia o Hans Petter Moland competirán en San Sebastián por la Concha de Oro

Los nuevos largometrajes de Pablo Larraín, Mike Leigh y Yesim Ustaoglu competirán por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, junto a los últimos trabajos de Nicole García, Maha Harada, Hans Petter Moland y Benjamín Naishtat.

Según ha informado este martes el certamen donostiarra en una nota, estas siete películas se suman a los nueve títulos de la Sección Oficial ya anunciados, entre ellas las españolas '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera, 'El mal padre', de Roberto Bueso, y 'Sants', de Mikel Gurrea.

La sección se completa por el momento con las proyecciones especiales fuera de concurso de 'Azken Agurra', de Koldo Almandoz; 'Ruega por nosotras', de Daniel Monzón; 'Sacamantecas', de David Pérez Sañudo y 'Bajañí', de Fernando Trueba, además de la serie 'Más allá de la sociedad', de Carlos Torres.

La serie 'El castillo', creada y escrita por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, y codirigida por Elena Martín Gimeno y Sandra Romero, se proyectará fuera de concurso.

Nuevos competidores

Entre los nuevos competidores dados a conocer este martes se encuentra el chileno Pablo Larraín, quien presentará 'Mis muertos tristes', una serie que en el Festival se proyectará en formato de largometraje y en cuyo reparto figuran Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Carolina Álvarez. La historia, basada en la obra de Mariana Enríquez, se centra en el personaje de Ema, quien puede ver y escuchar a los muertos.

Por su parte, el británico Mike Leigh, quien ya estuvo en la Sección Oficial en 2024 con 'Hard Truths', regresará ahora a la competición con 'Tender Loving Care', un largometraje protagonizado por Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn y Alice Bailey Johnson en el que el cineasta continúa su lúcida exploración del mundo contemporáneo.

También volverá a San Sebastián la directora turca Yesim Ustaoglu, ganadora de la Concha de Oro a la mejor película en 2008 con 'La caja de Pandora', y que en esta ocasión dará a conocer 'Artakalan/What Remains', un trabajo en el que cuenta el viaje interior de una poetisa que rompe con el orden asfixiante de su vida para reconectar consigo misma y cuestionarse todo lo que le rodea.

Más novedades

Otras de las novedades llega de la mano de la directora Nicole Garcia (Orán, 1946), quien estrenará en el SSIFF '7:40 ce matin-là/Milo', una película en la que una mujer sale de prisión y empieza a trabajar de camarera en una cafetería, y que cuenta con la ganadora de un Óscar y de un Premio Donostia, Marion Cotillard, y con Théodore Pellerin como protagonistas.

Por su parte la escritora y guionista japonesa Maha Harada debutará en esta edición del festival donostiarra como cineasta para optar a la Concha de Oro con 'Muyou no Hito/In My Father’s Room', un guion propio basado en su novela 'An Unnecessary Man', que relata el caso de una trabajadora de un museo que recibe una misteriosa llave que abre la habitación que en otro tiempo utilizó su fallecido padre.

Otro viejo conocido de la Sección Oficial es el director noruego Hans Petter Moland, quien en 1995 compitió con 'Kjærlighetens kjøtere/ Zero Kelvin' y que en esta oportunidad presentará 'Markens Grode/Growth of the Soil', una cinta ambientada en el norte de Noruega donde una pareja pone a prueba su amor ante los desafíos que se ciernen sobre ellos.

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Finalmente, el argentino Benjamín Naishtat, quien ya obtuvo varios premios en San Sebastián en 2018 y en 2023, intentará conseguir ahora la Concha de Oro con 'Glaxo', escrita a partir de la novela homónima de Hernán Ronsino y protagonizada, entre otros, por Lali Espósito, Marcelo Subiotto y Esteban Bigliardi. Su historia transcurre en 1957 en un tranquilo pueblo argentino, donde la llegada de un siniestro excomisario de policía y su seductora esposa fractura el vínculo entre cuatro jóvenes inseparables.

Fuente: El Periódico