Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora de los incendios en España, en directoControlado el incendio de Rábano de Aliste, provocado por el golpeo del peine de una cosechadora contra una piedraZamora suma 11 proyectos de plantas de biogás que alcanzan la "fase administrativa" ante la JuntaLa residencia Doña Urraca oferta 116 plazas para estudiantes de cara al próximo curso 2026-2027
instagramlinkedin

En Jerez

La reina Letizia preside el "gran consejo de redacción" del Instituto Cervantes: "La lengua es un compromiso con la libertad"

Más de un centenar de responsables de los centros de todo el mundo abren en la tierra de Caballero Bonald unas jornadas marcadas por el flamenco, la transformación digital y el futuro del español

La reina Letizia posa para la foto de familia con los participantes en la inauguración de la reunión anual del Instituto Cervantes, que en esta ocasión se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz) para conmemorar el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald.

La reina Letizia posa para la foto de familia con los participantes en la inauguración de la reunión anual del Instituto Cervantes, que en esta ocasión se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz) para conmemorar el centenario del nacimiento de José Manuel Caballero Bonald. / Román Ríos / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Patricia Godino

Jerez de la Frontera

"Somos el tiempo que nos queda". La cita de José Manuel Caballero Bonald ha dado este lunes la bienvenida a la reunión anual de directores del Instituto Cervantes, celebrada bajo la presidencia de la reina Letizia en los Museos de la Atalaya de Jerez de la Frontera. En la tierra natal del autor de 'Ágata ojo de gata' se han reunido más de un centenar de responsables de los centros que llevan la cultura española y la fuerza del idioma por el mundo en más de 50 países.

MADRID, 27/07/2026.- La reina Letizia (2d) conversa con la cantante La Macanita (i) tras la inauguración de la reunión anual del Instituto Cervantes, que en esta ocasión se celebra en Jerez de la Frontera (Cádiz) para conmemorar el centenario del nacimiento de José manuel Caballero Bonald. EFE/Román Ríos

La reina Letizia conversa con la cantante La Macanita. / Román Ríos / EFE

El flamenco, su cante, ha puesto voz a esa bienvenida en el metal de La Macanita y Sordera, que han interpretado letras escritas por el jerezano en los años setenta. “Escribo la palabra libertad, la extiendo sobre la piel dormida de mi patria”, se leía también en las paredes de la sala que ha acogido la inauguración.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha abierto el acto reivindicando a la ciudad como “un punto de referencia de la cultura española”, además de capital gastronómica en este 2026. La cita, ha subrayado, sirve como punto de partida para la celebración del centenario del nacimiento de Caballero Bonald, premio Cervantes en 2012 y uno de los nombres que mejor explican la relación de Jerez con la literatura, el flamenco y el vino. “Nuestro vino es bebida, mito, metáfora y también industria”, ha recordado citando al escritor.

Luis García Montero ha comparado la reunión con “un gran consejo de redacción”: un espacio para compartir ideas y preocupaciones, hacer balance y revisar la programación académica y cultural, la organización de la institución y los desafíos de la transformación digital. El director del Cervantes ha defendido el orgullo de representar una de las grandes lenguas del mundo, pero “nunca la autocomplacencia”, y ha definido el idioma como “un código abierto de cooperación y desarrollo”.

Estar en Andalucía, ha añadido, obliga a tomar conciencia de la comunidad iberoamericana, de la huella del mundo árabe y de la diversidad de los acentos. Jerez, Cádiz y Andalucía se convierten así durante estos días en el centro de una red que trabaja desde los cinco continentes y que, en palabras de García Montero, aspira a ser “un abrazo, pero un abrazo con lengua”.

El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha reivindicado a Andalucía como “una de las grandes patrias del español” y ha situado ya la mirada en 2027, cuando se conmemorará el centenario de la Generación del 27. La lengua, ha defendido, no solo debe servir para crear, difundir cultura o afrontar el reto digital, sino, sobre todo, “para entendernos de verdad”.

Noticias relacionadas y más

Entre versos, vino y flamenco, Jerez ha abierto así una reunión dedicada a pensar el futuro del español desde una ciudad que este lunes ha ejercido también como casa común de sus palabras donde los presentes se han quedado con las ganas de escuchar a la reina Letizia, una de las grandes embajadores en el mundo de la cultura española y del vigor de su lengua.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Varios ciclistas resultan heridos en Zamora en una jornada aciaga en Castilla y León
  2. Susto en Zamora: dos incendios en apenas dos horas en la carretera de Almaraz
  3. Leticia Miano, escultora zamorana en Carrara (Italia): “De Sayago me llevo la lección del esfuerzo y el poder del trabajo”
  4. La feria caballar de Porto, única en la frontera de Zamora y Ourense: 'Ya prácticamente no quedan muestras con animales
  5. Plex conquista La Velada con la bandera de Castilla y León y hace historia para Zamora
  6. Más de un centenar de ejemplares de caballos, yeguas y potros se dan cita en Porto
  7. Elvira Velasco, candidata del PP a la Alcaldía de Zamora: 'Quiero proyectos ambiciosos, conjuntos y que generen ilusión
  8. Aralia, empresa de ayuda a domicilio en Zamora, señalada por el impago de salarios a sus trabajadoras

María Vetican, veterinaria: “Si tu perro come arena de la playa, puede sufrir problemas intestinales graves”

María Vetican, veterinaria: “Si tu perro come arena de la playa, puede sufrir problemas intestinales graves”

Vox fulmina la ayuda directa de 17 euros a los menores extranjeros acogidos en Aragón afirmando que son "propinas"

Vox fulmina la ayuda directa de 17 euros a los menores extranjeros acogidos en Aragón afirmando que son "propinas"

Isabel Blanco destaca el proyecto de Reolum en Monfarracinos: en marcha el polígono industrial

Isabel Blanco destaca el proyecto de Reolum en Monfarracinos: en marcha el polígono industrial

Tormenta política en Alemania por el atentado de un presunto islamista en libertad contra el Orgullo en Berlín

Tormenta política en Alemania por el atentado de un presunto islamista en libertad contra el Orgullo en Berlín

Las llamas se ceban con la provincia de Toledo: nuevo incendio forestal en Navalcán, donde ya trabajan efectivos

Las llamas se ceban con la provincia de Toledo: nuevo incendio forestal en Navalcán, donde ya trabajan efectivos

Mañueco promete un paquete de ayudas para los afectados por el incendio de Ávila: "Estamos a su lado"

Mañueco promete un paquete de ayudas para los afectados por el incendio de Ávila: "Estamos a su lado"

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

Pedro Sánchez, en el incendio de la Vall d'Uixó: "Quedan horas difíciles, horas complejas"

Nueva oportunidad de empleo en Toro para personas desempleadas

Nueva oportunidad de empleo en Toro para personas desempleadas
Tracking Pixel Contents