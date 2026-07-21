Greeicy convierte el dolor en música en 'Candela': "Es vital encontrar las cerillas que encienden tu alma y te levantan cuando crees que no eres capaz"

De las experiencias dolorosas también se puede sacar algo bueno. Esa es la premisa que inspira 'Candela', el nuevo disco de la cantante Greeicy Rendón, un trabajo en el que la artista colombiana transforma los momentos complicados en canciones. "El concepto del disco nació el año pasado en un momento de la vida un poco difícil que hizo que el ánimo bajara, el alma se me apagó un poquito, y ahí entendí que es vital para el ser humano encontrar las cerillas que encienden tu alma, que te levantan cuando crees que no eres capaz", explica la cantante.

El álbum llega después de una etapa especialmente compleja para la artista. El pasado mes de octubre, el padre de la cantante fue detenido e imputado por supuestamente haber ordenado el secuestro y tortura de dos trabajadores a los que acusó de robar una caja fuerte con joyas y una elevada suma de dinero de una finca de su hija en el Antioquia (al noroeste de Colombia).

Para la también actriz -conocida por su interpretación en la serie 'Chica vampiro'-, los sentimientos más profundos de la vida, "todo lo que te toca el alma", tiene candela. "El amor, el desamor, la familia, tus pasiones... Es algo que los seres humanos llevamos dentro", explica. En concreto, ella encuentra esa llama en la familia, especialmente en su hijo, que enciende su candela "de una manera inexplicable y de la forma más fuerte". También en la música: "Tengo el privilegio de dedicar el tiempo de mi vida a algo que me apasiona profundamente".

"La música es un lugar de escape, es ese lugar donde puedo expresarme, donde puedo ser yo, donde puedo contar una historia, donde puedo desahogar un sentimiento", detalla la colombiana. Para ella, lo más especial de la música es que nace de experiencias personales para convertirse en un sentimiento universal: "Cuando salen las canciones, te das cuenta que todos somos muy parecidos, porque todos conectamos de la misma manera". "Independientemente de que nuestras historias y contextos sean diferentes, tenemos los mismos sentimientos: todos nos hemos enamorado, nos hemos desilusionado, nos equivocamos y aprendemos", apunta.

Diferentes emociones y ritmos

Cada canción del disco busca despertar una emoción diferente. "Siento que hay dos universos de candela en el álbum. La candela del alma, que son esas canciones te impulsan, te empujan, te motivan y te dicen 'confía, que la vida sabe cómo hace sus cosas y por qué las hace de una u otra manera'. Y la candela del cuerpo, que son todas estas canciones que te encienden el cuerpo y te conectan a través del movimiento". Y cada tema refleja una faceta diferente de su personalidad: "Siento que soy de todo un poquito".

Las temáticas del disco son diversas, con el despecho, el amor y el deseo, pero el álbum también destaca por su variedad musical. El álbum reúne géneros profundamente ligados a la tradición musical latinoamericana y colombiana, como el reggae, la bachata, el vallenato, el currulao, el pop y los sonidos afro. Estos estilos también se apoyan a través de las colaboraciones que acompañan el proyecto, principalmente protagonizado por los artistas latinos, con los venezolanos Rawayana, los puertorriqueños Cultura Profética, los portugueses Calema, la artista colombiana La Guru y y el compositor de afrobeat colombiano Branbel.

Un viaje a las raíces

A través de estos sonidos, Greeicy emprende también un viaje hacia sus orígenes. "Hay un montón de canciones que nacen desde lo que somos como país y como músicos, y ha sido muy bonito traerlo con mucho respeto". "Yo no me dedico al vallenato y hay artistas en mi país que lo vienen haciendo por años, representando el vallenato en el mundo. Me apropié con mucho respeto de esos sonidos para traerlos al álbum y que quizás gente que no conoce estos géneros tenga la posibilidad de escucharlos y descubrirlos", expresa la artista.

La cantante colombiana Greeicy / EPC

Ese viaje a los orígenes empezó con la canción 'Limonar', presente en el disco, dedicada a su barrio en Cali, Colombia: "Esa letra me hizo mirar para atrás, recordar de dónde vengo, agradecer por el camino, por todas las cosas bonitas y por las que no también. Las cosas que más nos enseñan y nos fortalecen como seres humanos son las que nos retan, pero que al final te llevan a un siguiente nivel emocional, personal y como ser humano".

Un disco personal

Todo ello convierte a 'Candela' en el trabajo más personal de la artista: "Este disco es el que más tiene de mí a nivel de composición, de concepto, de estructura, de sonidos, de arte y de concepto. Estuve minuto a minuto en cada detalle y eso hace que tenga mucho más de mi esencia y de mi evolución".

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La cantante presentará el álbum este verano en España dentro del Cook Music Festival, en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (23 de julio), un festival que también tiene parada en Tenerife (del 16 al 18 de julio) y Sevilla (18 de julio), junto a los artistas Don Omar, cabeza de cartel, y Beéle. "Había venido antes a España con 'shows' propios, pero este año quería hacer festivales. Más allá de encontrarte con gente que te conoce y escucha tu música, es una posibilidad de conectar con otro público", expresa Greeicy emocionada. "España es un país que me escucha mucho. Es importante venir y devolverle a la gente ese cariño. A pesar de estar en el otro lado del mundo, se sienten muy cercanos a través de la música y las canciones", concluye la cantante.