Todos los caminos llevan a la 'Odisea', la aventura de volver a casa con la que nació la literatura occidental

La excusa, en este caso, es la sonada adaptación de Christopher Nolan de la 'Odisea' y el enésimo intento de Hollywood de rentabilizar un poco más los clásicos grecolatinos, pero si existe un autor milenario que pueda presumir de saludable inmortalidad y pervivencia contra casi todo pronóstico es, sin duda, Homero. Superestrella de la antigüedad, poeta de existencia digamos que dudosa y héroe por accidente del verano literario. Un rápido vistazo a las mesas de novedades lo confirma: el acicate cinematográfico ha abierto la puerta a ensayos, cómics, adaptaciones y nuevas traducciones que vienen a reconocer que, de una u otra manera, todos los caminos conducen a la 'Odisea'. A la antigua Grecia, la forja de los héroes de aura legendaria y, menudencias, el nacimiento de la literatura occidental.

"Casi siempre es más fascinante la raíz que las ramificaciones, y la 'Odisea' es una raíz magnífica. Es un poema completísimo, tiene de todo. No son solo las aventuras contra gigantes y monstruos; también las de volver a casa y tener que humillarse por completo. Odiseo es un héroe que se tiene que negar a sí mismo para volver a ser quién es", defiende el helenista y traductor Pau Sabaté, responsable de la nueva traducción al catalán de la 'Odisea', la tercera en más de un siglo, que acaba de publicar La Casa dels Clàssics. "Las lecturas de un poema como la ‘Odisea’ no se acaban nunca. Si los dioses hilaron a tanta gente la muerte y el desastre para que hicieran canciones los que venían después, los que venimos detrás, el poeta de la 'Odisea' creó una obra que nunca llega a agotarse", reflexiona el editor Roger Aluja en el prólogo de esta nueva edición que corona el estío más helénico e ilustrado de los últimos años.

Ilustración interior de la 'Odisea' de Milo Manara / EPC

Porque, en efecto, la 'Odisea' no se acaba nunca. Lo sabe bien el actor y escritor Stephen Fry, de quien Anagrama en castellano y Ara Llibres en catalán acaban de publicar su propia versión del clásico homérico. Un libro con el que el intérprete británico cierra un ciclo de cuatro títulos dedicados a los mitos griegos, los héroes y la Guerra de Troya reinterpretando y a veces reimaginando las aventuras de Odiseo, Ulises para los romanos, en su viaje de regreso a Ítaca.

Para Fry, estamos ante un "logro más moderno, novelístico, o quizá cinematográfico" que la 'Ilíada', pero no es (solo) eso lo que explica su asombrosa vigencia. "La 'Odisea' es la representación primordial de la dinámica esposo-esposa y padre-hijo, con muchísimas pruebas y aventuras a lo largo del camino. Y define lo que puede llegar a ser una epopeya”, aseguraba en una entrevista reciente. Eso por no hablar del "realismo psicológico y el sentido casi cinematográfico de la narración que Homero legó al mundo". "Homero 'corta' hacia adelante y hacia atrás como un director. Casi a la mitad del libro, descubrimos qué hizo Odiseo tras abandonar Troya. Nos lo cuenta en un 'flashback' en primera persona de una belleza deslumbrante", celebra.

Una ilustración de Calpurnio para la 'Odisea' liberada de Blackie Books. / EPC

Leyendas de la antigüedad

De un modo didáctico, descifrando y explicando una obra que Homero escribió (o recopiló) utilizando el hexámetro dactílico, Fry repite con algo más de humor y perspicacia lo que el escritor alemán Gustav Schwab ya hizo en el siglo XIX. Esto es: adaptar en clave narrativa y para lectores más jóvenes las peripecias de Odiseo, Euríloco y Eumeo. Limar asperezas para, en fin, "leer sobre la furia de Aquiles o sobre la desgracia de Ícaro en buen alemán sin notas ni comentarios", como dijo en su día Hermann Hesse. Fue así como nació 'Las más bellas leyendas de la antigüedad clásica', volumen que Blackie Books recupera ahora en tres títulos de bolsillo bajo el título de 'El ciclo de Troya': 'La guerra', 'El viaje de Ulises' y 'La patria de Eneas'.

El estreno de la película de Cristopher Nola dispara el interés por la 'Odisea' de Homero / EPC

Sin salir de la editorial barcelonesa, otra jugosa relectura de aparición reciente: la edición portátil y catalana de esa 'Odisea' liberada que, entre poemas de Nick Cave y Dorothy Parker y textos de Margaret Atwood y Augusto Monterroso, recogía la versión en prosa que Samuel Butler firmó en 1900. Un clásico de brillo renovado gracias a las fabulosas ilustraciones de Calpurnio, dibujante fallecido en 2022 que dedicó los últimos años a la 'Odisea' y la 'Ilíada'. "Es un libro arduo, y con mis dibujos intentaba ayudar al lector a no perderse en la maraña de personajes y situaciones", dejó dicho el creador de Cutlass sobre su mano a mano con Odiseo y compañía.

Homero 'corta' hacia adelante y hacia atrás como un director. Casi a la mitad del libro, descubrimos qué hizo Odiseo tras abandonar Troya. Nos lo cuenta en un 'flashback' en primera persona de una belleza deslumbrante" Stephen Fry

Otro dibujante, el maestro italiano Milo Manara, acaba de publicar su propia versión de la 'Odisea', una fantasía helénica a todo color en la que el gran protagonista no es Odiseo, sino su hijo Telémaco. "Si el relato homérico es un círculo (de Ítaca a Ítaca) cuya circunferencia temporal tiene una extensión de veinte años, el relato manariano es un círculo que Telémaco recorre en el mismo lapso que dura la ausencia de otro modo (...). El paralelismo es claro: el autor, que se identifica con Telémaco, construye él solo su propio obra, siguiendo las huellas de todas las historias anteriores", explica en el prólogo el historietista Boris Battaglia.

Ecos inagotables

Más formal y canónico, Carlos García Gual constata lo evidente en las primeras páginas de la nueva edición de su traducción del poema homérico que acaba de publicar Alianza. Con la 'Ilíada' y la 'Odisea', asegura el filólogo y escritor, comienza "la tradición literaria occidental". Así de simple. Así de fácil. No solo es el relato más influyente de toda la literatura occidental; también el más duradero. "Los ecos y los matices que pueden rescatarse del texto homérico siguen siendo inagotables", defiende García Gual tras citar a Harold Bloom —"ningún personaje literario es tan recurrente como Odiseo"— y Borges —"La 'Odisea' cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que la abrimos"—. La versión en prosa del helenista, relanzada con ilustraciones del dibujante neoclásico inglés John Flaxman, comparte estanterías y protagonismo con una edición de coleccionista con traducción de Juan Rabasseda Gascón y Fernando Gutiérrez e ilustraciones también de Flaxman impresa por Molino.

Ilustración de John Flaxman que acompaña la traducción de Carlos García Gual / EPC

En Penguin Clásicos, un estuche conmemorativo reúne las traducciones de la 'Odisea' y la 'Ilíada' de Fernando Gutiérrez publicadas también por separado este año, mientras que por el flanco de la autoayuda, mutación que convierte a los clásicos grecolatinos en bisabuelos de la psicoterapia moderna, emergen títulos como 'Mentalidad Odisea', con el que la psicóloga clínica Sam Akbar desentraña las claves del "antiguo viaje de autoconocimiento" de Odiseo; y 'El viaje de Ulises', una reflexión de J. P. Graham sobre "el mito homérico, el estoicismo moderno y el camino hacia el dominio del propio destino".

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Cualquier cosa con tal de, como rimó Kaváfis, no dejar de pensar jamás en Ítaca. "Ella te ha dado el prodigioso viaje, sin la isla jamás habrías partido: ¿ya qué más puede darte?". La respuesta, a partir del 17 en los cines y desde ya mismo en cualquier librería.