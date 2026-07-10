Literatura
Juan Manuel Gil, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “El esperpento es una cosa que acude a mi vida y que yo abrazo”
El escritor, ganador del premio Biblioteca Breve en 2021 y que hace unos meses publicó su última novela, ‘Majareta’, protagoniza esta semana el episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
En un año tan aciago como 2021, Juan Manuel Gil, nacido el Almería en 1979, escritor y profesor, ganó el Biblioteca Breve, uno de los premios más importantes del mundo del libro en España. Lo hizo con ‘Trigo Limpio’, su cuarta novela, en la que demostraba su talento como narrador mordaz e irónico.
Luego vino ‘La flor del rayo’ (2023) y hace unos meses llegó a las librerías ‘Majareta’, libro con el que acude como protagonista de un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’, el videopódcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica.
En él cuenta la historia de Leo Almada, el majareta, al que, después de más de 30 años de servicio en la conserjería de un colegio, prejubilan de manera inesperada, circunstancia que lo llevará a protagonizar un perturbador episodio en el que los principales afectados serán los alumnos del centro. A partir de ahí, Gil arma un coro de voces armónico y desternillante para retratar al personaje, un auténtico esperpento que bebe de la mejor literatura.
Así lo explica el propio autor durante la charla: “El esperpento es una cosa que acude a mi vida y que yo abrazo. Toda nuestra literatura viene del esperpento, de la ironía, del humor, del sarcasmo, de pasarlo bien, probablemente porque nos duelen las cosas. Todos encerramos dentro de nuestro corazón tormentos que de otra manera no sabemos agarrar, porque retiramos la mano a tiempo para no quemarnos, y yo creo que ese es el fracaso de todo escritor, un escritor tiene que aguantar ese dolor si quiere ofrecerlo al lector. En mi caso, me resulta muy efectivo ponerme el guante del humor, del esperpento, de lo absurdo, porque me permite estar más tiempo observando ese dolor”.
Fuente: El Periódico
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