La 'última huella' inédita de Federico García Lorca

Este próximo agosto se cumplirán 90 años desde que uno de los mayores genios literarios que ha dado España, Federico García Lorca, fuera fusilado en Granada por el bando franquista en el inicio de la Guerra Civil. Un tiempo transcurrido que no ha difuminado su legado ni tampoco su vibrante producción literaria, la misma que se extendió hasta los últimos meses previos a su muerte. Y es que además de completar 'La casa de Bernarda Alba', en esos compases finales de su vida Lorca también escribió 'Sonetos del amor oscuro'. Estos fueron últimos versos de su trayectoria y los mismos que comenzó a componer en noviembre de 1935 durante una estancia en el hotel Reina Victoria del centro de Valencia, cuando esperaba la llegada de uno de sus amores, Rafael Rodríguez Rapún.

Estas serían, a la postre, sus ‘últimas huellas’ literarias. Sin embargo, ahora será un documental el que mostrará cómo fueron esos compases finales del escritor desde otro ángulo, el personal, una vía hasta este momento apenas accesible desde fuentes directas.

La 'última huella' personal de Federico García Lorca llega en formato película documental con 'La voz quebrada'. / Sideral

Estreno este otoño

Ese, concretamente, es el hilo narrativo y emotivo de 'La voz quebrada', la película de Manuel Menchón que accede a los últimos documentos vitales de Lorca antes de su muerte y que se estrenará en cines este próximo otoño. En concreto, la producción audiovisual muestra materiales inéditos -autorizados para su preservación e investigación por el Congreso en 2012, aunque nunca han sido accesibles al gran público- obtenidos del archivo íntimo de Juan Ramírez de Lucas, el ‘último amor’ del poeta granaíno que falleció en 2010, en el que los cuadernos y recuerdos personales de Lorca se erigen como un pilar fundamental del largometraje.

Eso sí, esta historia -la de como el escritor y Ramírez de Lucas querían abandonar España para empezar una vida juntos lejos de una España en la cuál no podían vivir su amor libremente, viaje que finalmente no se pudo concretar- contada a través de los documentos de quién lo vivió en primera persona no viene sola. Porque se complementa en el documental con las filmaciones inéditas, también de gran valor artístico y documental, que el propio Menchón encontró de Lorca en el archivo privado de Menéndez Pidal. Todo relatado a través de la ‘voz del escritor’ interpretada para la ocasión por Álvaro Morte.

La 'última huella' personal de Federico García Lorca llega en formato película documental con 'La voz quebrada'. / Sideral

"Memoria, amor y creación artística"

Con ello, según explican desde la distribuidora de la película -Sideral-, se "conecta memoria, amor y creación artística para ofrecer una nueva mirada sobre uno de los nombres fundamentales de la cultura española en el 90 aniversario de su asesinato". Y en ese camino, además, la música juega también un papel fundamental. No en vano, ‘La voz quebrada’ recoge también una pieza musical, compuesta por Lorca en su adolescencia, que nunca antes se había grabado y que se interpreta en el largometraje por primera vez. Esta se trata de ‘Canción de invierno’, una creación que en la película es recogida por el compositor de la música original de la misma, Iván Palomares, que es quien la interpreta al piano tras haber realizado varios arreglos.

El documental es una producción elaborada por K&S Films -‘Belén’, ‘El eternauta’, ‘Relatos salvajes’- junto a Pantalla Partida -‘Saura(s)’, ‘La primera mirada’- e Imagine! Films -‘Palabras para un fin del mundo’-. Del mismo modo, cuenta con la participación de RTVE y Canal Sur, el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada-Film in Granada.