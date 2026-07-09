Crítica del disco
Los Rolling Stones, refrescantes y sin atisbos de nostalgia en su nuevo álbum, ‘Foreign tongues’
Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood entregan un trabajo lleno de buenos ‘riffs’ y estribillos, así como abierto de miras, con incursiones en el blues, el funk, las baladas y el country
Jordi Bianciotto
Que volvamos a ver a los Rolling Stones sobre un escenario es, hoy por hoy, una incógnita, pero hay que celebrar que sigan dando señal, y tan convincente, en el registro discográfico. ‘Hackney diamonds’, publicado en 2023, no fue su canto del cisne: ahora, ‘Foreign tongues’ le pasa por encima y lo deja atrás con un cancionero genuinamente ‘stoniano’ y que a la vez abarca más registros que su predecesor.
El título del álbum alude tanto a su histórico logo como a cierta voluntad de expresar curiosidad: “¿Me enseñas todos esos idiomas extranjeros?”, inquiere Mick Jagger en la canción de apertura, un señor blues, rugoso y con vistas al Misisipí, que incluye un guiño con doble sentido a las aguas turbias, las “muddy waters”.
‘In the stars’, que fue el primer adelanto del disco, arranca con un ‘riff’ de aire familiar y parece que va a ser una enésima variación del eterno tema ‘stoniano’ hasta que estalla ese estribillo ululante y Jagger nos invita a “bailar hasta que el techo se venga abajo”. Es también certera ‘Jealous lover’: voz en falsete, cadencia ‘funky’ y un ‘chorus’ con pegada. Tanto este tema como ‘Never wanna lose you’ conectan con aquellos Stones casi ‘disco’ de ‘Some girls’ (1978) y ‘Emotional rescue’ (1980). El grupo se ha aplicado en las melodías, en jugoso contraste con la ferocidad expresiva, habilitando tonadas pop como la de ‘Covered in you’.
“Come on, Ronnie!”
El alma rockera más corpulenta se desata en ‘Mr. Charm’, tema con coros soul y deriva desbocada, en el que Jagger apunta a cierto oligarca global, el “loco magnate Mr. Musk”. Y en ‘Divine intervention’, con sus conclusiones sobre la vida como “un juego de azar”. No siempre él centra el foco: ‘Some of us’ trae un álgido momento de Keith Richards como cantante resabiado. Y Ron Wood dispensa punzantes solos aquí y allá, como en la balada ‘Back in you life’, espoleado por Jagger: “Come on, Ronnie!”.
El álbum recala en el country, con ecos de sus correrías con Gram Parsons, en ‘Ringing hollow’, y nos recuerda que Jagger es un brillante armonicista. Ahí está ‘Hit me in the head’, número lleno de guitarras viscosas y con Charlie Watts a la batería a título póstumo. Entre los 14 temas hay dos ‘covers’, uno más bien innecesario, ‘You know I’m no good’, de Amy Winehouse, y una pieza de Chuck Berry de los tiempos de Chess Records, ‘Beautiful Delilah’, en una toma cruda y maquetera, con el que ‘Foreign tongues’ cierra el círculo.
Entrega refrescante, en fin, en la que los Stones amplían su círculo (desfilan Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, Chad Smith y Benmont Tench, todos atendiendo a la batuta del productor Andrew Watt), y siguen siendo ellos mismos sin mostrarse poseídos por la nostalgia, mirando al presente. Y ojo, porque han anunciado que tienen ya otras diez canciones con vistas a un futuro álbum.
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Fuente: El Periódico
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