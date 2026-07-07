Dua Lipa abre su propia biblioteca: conoce Manifesto Library y sus títulos "para desafiar el poder, la censura, la exclusión y las narrativas dominantes"

Después de una discreta boda civil en Londres, donde sorprendió con un conjunto de Schiaparelli Haute Couture diseñado por Daniel Roseberry, con un evidente guiño al inolvidable 'look' nupcial de Bianca Jagger, y de una espectacular celebración de tres días en Sicilia, donde lució un vestido de alta costura de Chanel firmado por Matthieu Blazy, Dua Lipa vuelve a ser noticia. Pero esta vez no por la moda ni por su música.

Mientras medio planeta comenta sus estilismos y su romántica luna de miel con Callum Turner, la cantante lleva días colando un detalle en las fotografías que comparte en Instagram que dice mucho más de ella que cualquier 'look': su amor por la lectura y los libros.

No es una pose de recién casada. Lleva años recomendando lecturas, entrevistando a escritores y convirtiendo la literatura en una extensión de su personalidad pública. Y ahora acaba de dar un paso más: abrir su propia biblioteca.

Bellísima libreria Lello de Oporto

Se llama Manifesto Library y acaba de inaugurarse en la histórica Livraria Lello, en Oporto, considerada una de las librerías más bellas del mundo.

Allí, en el nuevo auditorio diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza, premio Pritzker, ha encontrado su hogar el proyecto nacido del Service95 Book Club, el club de lectura que la artista lanzó en 2023 dentro de su plataforma cultural Service95. Lo que comenzó como una selección mensual de recomendaciones ha terminado convirtiéndose en un lugar físico donde los libros ocupan el centro del escenario.

Los últimos títulos recomendados por Dua Lipa en su club de lectura 'on line'. / SERVICE95

"Cuando fundé el Service95 Book Club, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, estuvieran donde estuvieran", ha explicado la cantante de 'Houdini'. Ese hogar, desde ahora, tiene una dirección muy concreta: Oporto.

Libros 'incómodos'

La colección reúne 100 libros elegidos por su capacidad para cuestionar el orden establecido. No son los títulos que más venden, sino los que más incomodan. Obras que, en diferentes épocas y países, han sido prohibidas, censuradas, retiradas de bibliotecas o convertidas en objetivo de campañas políticas. Como resume la propia Dua Lipa, "son libros que desafían el poder, la censura, la exclusión y las narrativas dominantes".

"A veces, lo más subversivo que puedes hacer es leer un libro... y después hablar de él"

Entre los títulos confirmados figuran '1984', de George Orwell, la gran distopía sobre la vigilancia y el totalitarismo; 'Fahrenheit 451', de Ray Bradbury, donde los bomberos queman libros en lugar de apagarlos; 'The Handmaid's Tale' ('El cuento de la criada'), de Margaret Atwood, convertido en un símbolo de la defensa de los derechos de las mujeres; y 'Felon', del poeta estadounidense Reginald Dwayne Betts, una poderosa reflexión sobre la prisión, la raza y la posibilidad de empezar de nuevo. Todos comparten una característica: invitan a pensar cuando el mundo parece empeñado en simplificarlo todo.

Dua Lipa, leyendo en la habitación de un hotel en Italia, durante su luna de miel, en junio. / INSTAGRAM / DUA LIPA

La elección tampoco sorprende a quienes siguen el recorrido literario de la cantante. Desde el Service95 Book Club, Dua Lipa ha conversado con autores como Margaret Atwood, Chimamanda Ngozi Adichie, Olga Tokarczuk, Percival Everett, Douglas Stuart o Hernán Díaz, y cada mes recomienda una obra para alimentar una comunidad global de lectores. En una industria donde muchas celebridades prestan su nombre a un vino, a un perfume o a una firma de cosméticos, Dua Lipa ha decidido prestárselo -también- a una biblioteca.

Lo cortés no quita lo valiente, y es de ley recordar que además de libros, la estrella del estrella pop también es embajadora glogal de Bvlgari, la icónica casa de alta joyería y relojería italiana; de Nespresso, la marca de café; de la división de belleza de YSL, tanto de su maquillaje como de varias de sus fragancias.

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Dua Lipa & George Clooney. / NESPRESSO

"Esta biblioteca es un santuario para los libros que han desaparecido, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control y para los lectores que se niegan a que les digan qué pueden leer", la diva. Y remata con una idea que explica mejor que ninguna otra el espíritu del proyecto: "A veces, lo más subversivo que puedes hacer es leer un libro... y después hablar de él".