El Festival Hispano-Luso se adelanta este año a julio para dar cabida a la participación de la Banda de Zamora en Kerkrade

Llega pronto la decimonovena edición del Festival Hispano-Luso de Bandas y Ensembles de Viento, protagonizado por la Banda de Música de Zamora. Debido a su participación este año en el World Music Contest de Kerkrade (Países Bajos), que tiene lugar a finales de julio, el festival se celebrará unas semanas antes de lo habitual: del 6 al 12 de julio.

Sara de la Higuera, concejala de Juventud, ha presentado esta nueva edición del festival este jueves 25 de junio, junto con Manuel Alejandro López, director de la banda de Música de Zamora, quien recientemente ha sido seleccionado entre los 20 mejores directores del mundo. De la Higuera lo ha felicitado y ha destacado que es “un reconocimiento que habla del extraordinario nivel musical y humano que hay detrás de este proyecto”.

El año pasado, la Plaza de Constitución volvió a formar parte del festival como uno de los espacios que se llenaron de música, público y ambiente. Debido a su éxito, este año también será un lugar destacado para el evento.

La concejala de Juventud ha destacado la cantidad de niños, niñas y jóvenes que forman parte de este proyecto, y que representan “el presente y el futuro de la música en nuestra ciudad”, siendo el mejor ejemplo de cómo “la música, el esfuerzo y el trabajo en equipo siguen generando oportunidades”.

Manuel Alejandro López, por su parte, ha reconocido la importancia de este festival, que es “único en la península por hacer la música en la calle”. Desde hace unos años, se lleva distribuyendo la música por diferentes puntos de la ciudad, y van a seguir con este formato.

presenta el Festival Hispano-Luso de Bandas de Música / Victor Garrido

Programación del XIX Festival Hispano-Luso

LUNES, 6 DE JULIO

20.45 horas - Pasacalles con la Banda de Música de Zamora desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de la Constitución

21.00 horas - Concierto de la Banda de Música de Zamora que, como anfitriones, abren el festival. Como novedad, este año viene como invitado Cristóbal Soler, director de la Banda Municipal de Música de Valencia. Ha sido director del Teatro La Zarzuela, ha dirigido la Filarmónica de Viena y es uno de los directores más importantes en el panorama nacional.

MARTES, 7 DE JULIO

18.30 horas - Gincana infantil en la Plaza de la Marina

21.00 horas - Concierto de Quinteto Scherzo en la Plaza de la Constitución. Ya vinieron hace unos años, y gustaron mucho en la ciudad.

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO

18.30 horas - Taller de percusión corporal con Javier Montes en la Plaza de la Marina. Novedad de este año.

20.45 horas - Pasacalles con la Banda de Música de Villamayor desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de la Constitución

21.00 horas - Concierto de la Banda de Música de Villamayor en la Plaza de la Constitución

JUEVES, 9 DE JULIO

19.00 horas - Actuación infantil a cargo de Marimba Títeres en la Plaza del Maestro Haedo, otra novedad de este año

21.00 horas - Concierto de Transmontabrass en la Plaza de la Constitución

VIERNES, 10 DE JULIO

21.00 horas - Concierto de Entavía en la Plaza de la Constitución. Es un grupo de folk de salamanca, una propuesta de este año con motivo de intentar abarcar todo tipo de música. en su repertorio hacen música transfronteriza entre España y Portugal

SÁBADO, 11 DE JULIO

21.00 horas - Concierto de Viajeros del swing, un grupo asturiano de swing y blues, en la Plaza de la Constitución.

DOMINGO, 12 DE JULIO

20.45 horas - Pasacalles con la Banda de Música de Zamora desde el Ayuntamiento hasta la Plaza de la Constitución

21.00 horas - Concierto de pasodobles a cargo de la Banda de Música de Zamora