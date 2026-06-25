Nace Ciclo Ágoras, el proyecto que llena los patios históricos de Zamora de talento femenino

Este festival nada convencional busca huir del ruido y la velocidad tan presentes hoy en día en el mundo musical. Se compone de cuatro noches de conciertos donde los zamoranos podrán disfrutar de un ambiente cercano mientras toman algún refresco y escuchan la música.

Auxi Fernández, concejala de Servicios Sociales e Igualdad, destaca la “necesidad de recuperar espacios donde sea posible el debate y donde sea posible la discusión”. La concejala admite que Ágoras es un festival en el que vio mucho potencial desde el principio, “uno de esos proyectos que tienen alma”.

Tomás del Bien, responsable de Pellizco, y quien trae el ciclo Ágoras a la ciudad, le da valor a la importancia de visibilizar el talento femenino en una industria tan masculinizada como es la musical. Explica que el festival apuesta por “cuatro jóvenes promesas, alguna ya muy consolidada del circuito musical español”.

Se celebrarán en total cuatro conciertos que buscan mantener un ambiente íntimo y calmado. Cada uno tendrá lugar en un espacio diferente de la ciudad: algunos no muy conocidos, como la casa de Antonio Pedrero, y otros más administrativos, por lo que su belleza puede pasar desapercibida. Es el ejemplo del patio de la Diputación o el patio del Archivo.

Programación de Ágoras

2 de julio, a las 22.00 horas en la Casa de Antonio Pedrero. Concierto de Musgö

9 de julio, a las 22.00 horas, en el Archivo Histórico Provincial. Concierto de Sofía Comas

16 de julio, a las 22.00 horas, en el Palacio de la Encarnación. Concierto de Ede

23 de julio , a las 22.00 horas, en el Castillo de Zamora. Concierto de Carmesí

Venta de entradas

Cada artista tiene un enfoque único, y destacan por sus propuestas musicales diversas. Las entradas se pondrán a la venta el lunes 29 de junio en la página web de Pellizco, y tendrán un precio de 8 euros, con la posibilidad de adquirir un abono de 25 euros para acudir a los cuatro días. El aforo será reducido, entre 70 y 130 personas, dependiendo del espacio.