Alan Parsons: "La IA no puede dar conciertos"

El productor y creador del rock sinfónico Alan Parsons cerró este martes las fechas españolas de su gira como estrella internacional del ciclo Mallorca Concert Series, en un concierto en formato auditorio en el Velòdrom Illes Balears.

-¿Se dirige a un público fiel con sus grandes éxitos o el repertorio está abierto a la sorpresa?

-La audiencia quiere éxitos y los tendrá, aunque la novedad es que interpretaremos el primer disco al completo debido a su aniversario, 'Tales of Mystery and Imagination', que está basado en los cuentos de Edgar Allan Poe. Hemos ensayado en la isla y tengo muchas ganas de que llegue el momento. Estará mi público fiel y seguramente gente más joven. Siempre es bonito ver que vienen varias generaciones.

-Es pionero del llamado rock sinfónico y actualmente jóvenes estrellas como Rosalía y Raye han incorporado orquestas sinfónicas en sus discos. ¿Qué aprecian las nuevas generaciones?

-Me parece genial que los nuevos artistas tengan ganas de trabajar con orquestas. Yo siempre estoy a favor de incluirlas en mi música, aunque se necesita mucho dinero para sacar adelante los proyectos. La música clásica se escucha cada vez menos, algo muy triste, y los intérpretes de orquesta tienen que continuar trabajando. Las actuales generaciones escuchan lo que está a su alcance y las redes sociales son una gran influencia, por lo que es muy bueno que los referentes de la música moderna apuesten por las sinfónicas. Estoy desconectado de la actualidad musical, aunque sé que Adele ha utilizado orquestación en algunas de sus canciones.

-La máxima expresión son las actuaciones en directo, que están en auge como experiencia única y colectiva. ¿Qué aportan?

-La música en vivo siempre será la mejor opción, sobre todo ahora que la Inteligencia Artificial se está convirtiendo en un problema. Si los espectadores continúan valorando la importancia de los directos, todo irá bien y sobreviviremos. La IA no puede hacer conciertos. No sé si es la única forma de luchar contra ella, pero los cantantes creados con IA son simplemente iniciativas con un fin comercial, no artístico.

-¿Qué le pide a su banda para que sea excepcional?

-Todos son excepcionales desde el principio, cuando decidí trabajar con ellos. He tenido mucha suerte con los músicos y cantantes. Por ejemplo, P. J. Olsson lleva 22 años cantando con nosotros. Estos días hemos ensayado el primer disco y lo hemos conseguido de principio a fin en solo dos jornadas.

-Frente a una música elaborada y minuciosa también triunfan los géneros urbanos. ¿Qué opina de fenónenos como Bad Bunny?

-No escucho este tipo de música. Me da un poco de vergüenza decir que si miro el listado de los diez más escuchados actualmente, no me suena casi ninguno de los nombres. Si estoy en casa o conduciendo, lo más probable es que sintonice en la radio las emisoras musicales de los años 70, 80 y 90.

-Su trabajo como ingeniero de sonido de Los Beatles y Pink Floyd le puso en el mapa y siempre se le recuerda por ello. ¿Se siente más productor que protagonista en sus proyectos propios?

-Continúo pensando que tanto la producción como la composición son lo más importante. De ningún modo me siento el líder de la banda. Somos un grupo en el que todos asumimos protagonismo e incluso nos turnamos para cantar entre cuatro intérpretes, incluyéndome a mí, por lo que hay una variedad con diferentes estilos.

El popular intérprete durante la entrevista / Manu Mielniezuk

-Se acaba de conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí, a quien compuso un disco junto a Eric Woolfson. ¿Con qué lección se queda del genio catalán?

-No sé si aprendí algo de él, pero será un placer estar en Barcelona actuando el día de su cumpleaños, el 25 de junio. Acabo de enterarme de que también hizo un proyecto en la Catedral de Mallorca. Dedicó su vida a su religión.

-¿El arte es una religión?

-En cierto modo, sí. En mi caso, es la base de mi vida, eso está claro.

-¿Cómo ve la vieja Europa desde su residencia en California?

-Estoy orgulloso de proceder de Europa, pero el mundo entero está sumido en el caos actualmente.

-¿Las políticas de Trump son percibidas de forma tan negativa como aquí?

-Sabía que habría una pregunta sobre Trump, aunque no respondo cuestiones políticas. Además, no puedo votar en EEUU debido a que soy residente, pero no ciudadano norteamericano.

-¿Continúa componiendo y con nuevos proyectos en mente?

-Cuando tengo tiempo, sí. Sin embargo, ahora estoy dedicado a esta gira de conciertos.

-Muchos son en España.

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-Aquí siempre he sido muy bien recibido, es un placer volver y me encanta la comida española.