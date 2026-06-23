El Museo Etnográfico inaugura la exposición ‘Miradas de fuera a dentro. 65 años de investigación antropológica en Castilla y León e historia gráfica de la antropología en España’

‘Miradas de fuera a dentro. 65 años de investigación antropológica en Castilla y León e historia gráfica de la antropología en España’ expone y documenta el trabajo de campo de varios antropólogos durante 65 años en las comunidades de tres provincias de Castilla y León: Segovia, Ávila y Burgos. Además, el objetivo es visibilizar esas investigaciones y sus publicaciones en el ámbito internacional, aunque sigan siendo bastante desconocidas en la propia comunidad autónoma. Esto no debería ser así, ya que abarcan un periodo de transformación política y social desde una perspectiva cotidiana y constituyen un reflejo único de la historia colectiva y no contada de España.

Se toma como punto de partida el año 1961, cuando el antropólogo Michael Kenny entregó a la imprenta su libro "A Spanish Tapestry", sobre Vinuesa (Soria) y un barrio de Madrid. El propósito no es abarcar toda la etnografía de ese periodo, sino mostrar la parte más visible de los trabajos de investigación y los congresos y encuentros que varios antropólogos llevaron a cabo durante esos años en Castilla y León.

Una exposición dividida en dos partes

La muestra se basa en los archivos del Centro de Documentación Europeo, y está integrada por dos tipos de materiales distintos: el primero está formado por carteles de congresos y eventos nacionales e internacionales de antropología y disciplinas afines celebrados en España, y especialmente en Castilla y León, durante el periodo comprendido por la exposición. Cuenta con fotografías individuales y de grupo, tanto de los antropólogos de la Asociación de Antropología de Castilla y León como de otras asociaciones, que han participado en ellos. Sus documentos visuales, resultado de trabajos de campo, constituyen el centro narrativo de la exposición.

Este primer bloque pertenece a los fondos de William Kavanagh y Luis Díaz Viana y funciona como contexto histórico en la exposición. Incluye, por ejemplo, carteles del Congreso de Etnología y folklore celebrado en 1985 y del de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español (FAEE), en 2011. También hay carteles de encuentros internacionales sobre literatura popular, del Proyecto Navapalos de arquitectura tradicional, o sobre una exposición de Caro Baroja.

Museo Etnográfico de Castilla y León / Víctor Garrido / LZA

La segunda parte está formada por materiales fotográficos y otros documentos visuales. Funcionan como el cuerpo de la exposición, y se encuentran archivados como fondos digitalizados en el Centro de Documentación del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Estos fondos proceden, principalmente, de las diapositivas tomadas durante el trabajo de campo, en las décadas de los años 60 a 80, por tres antropólogos de origen anglosajón y miembros de la Asociación de Antropología de Castilla y León. Sirven como ejemplo de la labor realizada durante esa época. Dichos antropólogos son Joseph Aceves, que hizo su trabajo de campo en Navas de Oro, Segovia, entre 1966 y 1967; Anthony Arnhold, que lo hizo sobre Hoyales de Roa, en Burgos, de 1975 a 1978; y William Kavanagh, que lo llevó a cabo en Navalguijo, Ávila, desde 1976 a 1978). Los tres tienen parentesco español y han vivido en nuestro país.

Comisario

La muestra está comisariada por Luis Díaz Viana (Zamora, 1951). Doctor en Filología, antropólogo y escritor, es catedrático emérito del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC y miembro de honor del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Ha sido Profesor Titular de Antropología Social de la Universidad de Salamanca e Investigador Asociado del Departamento de Antropología de la Universidad de California en Berkeley, además de profesor visitante en varias universidades, como Los Ángeles, Austin, Philadelphia o la UNAM de México. Ha sido reconocido, entre otras distinciones científicas o literarias, con el Premio Castilla y León en Ciencias Sociales y Humanidades, el Premio Nacional de Investigación Cultural al mejor artículo y el Premio de Novela “Ciudad de Salamanca”. En 2022 se publicó un libro en su homenaje: "Salvajes de acá y de allá. Memoria y relato de nos-otros", en el que participan 40 autores de universidades o centros de investigación de dentro y fuera de España.

Horario de visita

La exposición puede visitarse de manera libre y gratuita, dentro del horario de apertura del museo: de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 horas. Lunes cerrado.