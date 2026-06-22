Rod Stewart, asistido con un bombona de oxígeno en pleno concierto

El cantante británico Rod Stewart, de 81 años, que actualmente está realizando su gira 'One Last Time', tuvo que interrumpir durante varios minutos su concierto en Utah el pasado viernes después de casi desmayarse en el escenario y tener que ser atendido de urgencia con una bombona de oxígeno. Este incidente su suma a varios episodios de problemas de salud que ha protagonizado el artista recientemente.

El músico estaba actuando en el Utah First Credit Union Amphitheatre, en West Valley City, cuando, en un momento dado, empezó a mostrar signos de fatiga y de malestar, algo que generó preocupación entre sus seguidores y fans en el concierto. Stewart estaba cantando cuando comenzó a moverse con dificultad y tuvo que apoyarse en algunos de los instrumentos e incluso las barras de la estructura para poder seguir en pie. Después de varios minutos, el cantante necesitó asistencia médica, por lo que su equipo tuvo que acercarle un tanque de oxígeno delante de todos los asistentes para poder continuar con el espectáculo.

Después de unos momentos, el artista anunció que "el espectáculo debe continuar" y se dirigió a su público con total honestidad para explicar qué le había sucedido: "Casi me desmayo ahí mismo. ¿Os importaría si me siento para esta canción?". Después de este momento de inquietud, Stewart prosiguió con el concierto sentado en una silla.

Problemas de salud

Horas después de la finalización del concierto, algunos expertos locales comunicaron que las condiciones geográficas de West Valley City, que se encuentra a unos 1.300 metros sobre el nivel del mar, podrían haber influido en el estado de salud del artista, una altitud que puede afectar al rendimiento y la forma física de las personas por la escasez de oxígeno. No obstante, el cantante lleva una temporada con la salud delicada. Hace unas semanas, Stewart tuvo que cancelar los conciertos en el Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas del 29 y 30 de mayo porque los médicos le diagnosticaron una infección de sinusitis, que luego derivó en una laringitis. Además, el concierto programado para el 12 de junio en Chula Vista, San Diego, fue suspendido cuando faltaban 40 minutos para el inicio porque, según un comunicado publicado en sus historias de Instagram, aún no estaba listo para volver al escenario: "Después del tratamiento me encuentro mucho mejor, pero mi voz no. Pido disculpas por los inconvenientes a mis fans. Hice todo lo posible para que el concierto pudiera realizarse esta noche", escribió.

Esta situación vino acompañada de polémica, ya que horas después de la suspensión del concierto, el artista hizo una publicación en su Instagram junto a sus hijos Alistair y Liam, donde explicaba que ponían rumbo a Boston para ver el partido de Escocia contra Haití en el Mundial de Fútbol, y se le fotografió en las gradas celebrando con entusiasmo la victoria de la selección escocesa.

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A pesar de estos episodios de mala salud por los que ha pasado el cantante, Stewart ha afirmado en varias ocasiones que no tiene pensado retirarse. Cuando anunció en 2024 su gira 'One Last Time', el artista explicó que suponía el fin de las giras internacionales, pero no de las actuaciones en directo. "Este será el final de las giras mundiales a gran escala para mí, pero no tengo deseos de retirarme. Amo lo que hago y hago lo que amo", afirmó en su momento. El último concierto previsto del tour está programado para el 15 de agosto en Kansas City.