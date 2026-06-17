Nueva polémica
Denunciado el cantante Morad por maltratar al cliente de un aparcamiento en Barcelona
Los Mossos también lo acusan de no querer identificarse y de falta de respeto a la autoridad
Germán González
Nuevo incidente protagonizado por el cantante Morad. Los Mossos d'Esquadra lo han denunciado tras intervenir en una pelea en un aparcamiento de Barcelona en la que, presuntamente, el rapero agredió a un cliente. Por eso, está denunciado por un delito de maltrato.
Además, los agentes también lo han denunciado administrativamente por no querer identificarse y por falta de respeto a los policías que intervinieron en esta pelea. Según han explicado varias fuentes, Morad iba con otras personas cuando tuvo una trifulca en un aparcamiento de la ciudad y se enfrentó a otro grupo. Un hombre denunció que el cantante lo había agredido y por eso lo acusan de maltrato.
Una patrulla se personó en el lugar del incidente y presuntamente el rapero se habría negado primero a identificarse y después faltó el respeto a los agentes. Por eso le interpusieron una denuncia administrativa que podría ser castigada con una multa.
Morad siempre ha estado envuelto en polémica fuera de los escenarios. La última fue a finales de abril una patrulla de paisano de los Mossos lo paró en la avenida de Cataluña de L'Hospitalet de Llobregat y como constaba una orden de alejamiento de la zona por un enfrentamiento que tuvo con su padrastro lo detuvieron por un delito de quebrantamiento de condena.
Sin embargo, una vez en la comisaría de L’Hospitalet de Llobregat el letrado del cantante señaló que la causa contra el padrastro estaba archivada y por eso la orden de alejamiento de la zona no existía. Por eso quedó libre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos empresas zamoranas, finalistas en los Premios Michelín de la charcutería
- El Ayuntamiento descarta emitir en pantallas gigantes el Sabadell-Zamora CF
- Las críticas de unos comensales cabreados a un restaurante de Zamora: 'Los trabajadores están a matarse entre sí...
- Quién es quién en el nuevo Gobierno de la Junta de Castilla y León
- Enrique Oliveira pierde su elección directa como miembro de la Cámara de Comercio pero no renuncia a seguir en el Pleno
- La Junta de Castilla y León recupera la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para que el PP mantenga la gestión de las residencias
- Roban en una vivienda de este pueblo de Sanabria
- Taiwán abraza a Ungilde: La emotiva enseñanza que esta productora de televisión asiática se lleva de Zamora