Pablo Alborán: "Para Sevilla me gustaría traer alguna que otra sorpresa. Tengo todos los ingredientes para que sea una noche muy especial”

Pablo Alborán habla de Sevilla como quien vuelve a una casa en la que siempre le han querido bien. Recuerda aquella sala Caramelo en la que tocó por primera vez en la ciudad, con cientos de personas esperando en la puerta sin entrada, y también ese “cariñazo” que, asegura, ha sentido después en auditorios, estadios y cada escenario sevillano que ha pisado. Para el malagueño, Sevilla no es solo una parada más en el mapa: es un lugar de encuentro con amigos, con Andalucía y con una manera de entender la música desde sus raíces.

El próximo viernes 12 de junio se estrenará sobre el escenario de Icónica Santalucía Sevilla Fest, una cita que abrirá un verano de conciertos por toda España antes de poner rumbo a Latinoamérica con la gira de su último trabajo, KM0.

Pregunta. Vuelves a Sevilla dentro de Icónica Santalucía Sevilla Fest. ¿En qué punto llegas ahora? ¿Cómo se siente cantar en la Plaza de España?

Respuesta. Yo siempre me pongo nervioso porque respeto mucho el escenario y, sobre todo, al público. Pero es que ese escenario… No he ido nunca y tengo muchas ganas. Llevaba mucho tiempo detrás de que saliera y, por fin, este año se cumple. Voy con muchos nervios, pero con muchas ganas de liarla, de cantar, de hacer algo flamenco… Igual hasta puedo llevar alguna que otra sorpresa. Tengo todos los ingredientes para que sea una noche muy especial.

P. ¿Nos puedes adelantar alguna de estas sorpresas?

R. Como el lugar es tan espectacular me encantaría tener algún artista invitado.

P. Los andaluces a veces somos muy nostálgicos de nuestra tierra, es nuestro KM0. ¿Tienes alguna versión de ti que solo aparece cuando estás en Andalucía?

R.. Cuando llego a Andalucía hay algo que se me nota mucho. Además, me lo dicen todos mis músicos: se me despierta algo en el ADN que no me pasa en otros lugares. Mira que yo vivo entre Madrid y Málaga y, encima, en la serie hago de vasco… Pero cuando llego a Andalucía se despiertan mi infancia, mi adolescencia, las canciones flamencas que hacía. Tenemos una identidad, una estética y un lenguaje que hay que seguir fomentando.

P. Durante toda tu carrera has hablado del amor tal y como tú lo sientes en todas sus formas. Incluso hay gente que ya se pide matrimonio en tus conciertos...

R. Qué fuerte esto. Yo, si se van a pedir matrimonio, por favor, que me avisen. El otro día, mientras cantaba Por fin en un concierto, escuché gritos y creía que alguien se había desmayado. Y no: era que le estaban pidiendo matrimonio.

Yo creo que el amor es lo más bonito que hay, es el motor de todo. En el mundo en el que vivimos, además, donde hay noticias terroríficas y un odio gratuito que no tiene sentido ni contexto, ahora más que nunca hay que hacer ruido con las canciones de amor, con eso que nos hace ser humanos. Porque, entre que la inteligencia artificial viene pisando fuerte y parece que nos viene quitando el trabajo a todos, yo creo que hay algo increíble que nos va a ayudar, seguro, pero no podemos perder la mirada humana en todo lo que hacemos.

Que se te quiebre la voz cuando dices la verdad, que sientas que se te va la vida cuando te despides de alguien, que te tiemblen las manos cuando besas a la persona que amas… A todo eso hay que subirle el volumen. Está subiendo mucho el ruido del odio, de la separación y de la diferencia, cuando es todo lo contrario.

P. En ese sentido, hay momentos muy especiales en tu gira, como cuando subes a tus fans al escenario para cantar contigo. ¿Cómo surgió esto mientras diseñabas la gira con tu equipo?

Pablo Alborán durante su sold out en su segunda fecha en Madrid. / Manu Pasik

R. Cada vez que veía que un artista subía a gente al escenario, no me gustaba, no lo veía puro. Y por eso siempre tuve mucho rechazo a hacerlo. Pero de repente, este año dije: Mira, lo voy a hacer según los carteles que me traigan o a boleo me subo a quien le apetezca vivir ese momento conmigo. Y lo bonito es que son personas que no tienen nada que ver las unas con las otras, que no se conocen, que tienen pensamientos distintos, ideologías diferentes, edades distintas… De repente, te las subes y estás ahí con gente que no conoces, pero que siente lo mismo. Y eso, al final, vuelve a la idea de que no somos tan diferentes: a todos nos duele lo mismo y esto es lo que representa ese momento.

No somos tan diferentes, a todos nos duele lo mismo.

Es muy emocionante vivirlo con ellos, ver todas las historias que se entrelazan. De repente, te das cuenta de que, para mí, una canción significa una cosa, pero para la gente significa cien mil cosas más. Es mi momento favorito.

P. En este disco hay canciones que parecen venir de un lugar muy íntimo, casi como si no estuvieran pensadas únicamente para ser escuchadas, sino también para ser compartidas porque necesitabas decirlas en voz alta.

R. KM0 es uno de los discos más crudos que he escrito. Viene después de un momento muy duro en mi casa, de un trasplante de médula, pero también de un momento muy alegre, porque esta persona se cura. Inevitablemente, tu manera de vivir y de ver el mundo cambia completamente: te lo tomas como una segunda oportunidad.

Las canciones tienen mucha honestidad. Hay un homenaje a la sanidad pública en Planta 7; a mi Andalucía, en Me quedo; y KM0 es un homenaje a mi público, que, sin que ellos lo supieran, han estado ahí levantándome en uno de los peores momentos de mi vida. Yo, sin ellos, no hubiera podido seguir dando conciertos.

El 95% de las cosas que han escrito de mi vida privada no son verdad.

Clickbait también habla de esta obsesión por captar la atención de la audiencia a toda costa. Yo creo que vosotros, los medios, también sois un poco víctimas de esto. Ya no sabes lo que creerte y lo que no. El 95% de las cosas que han escrito de mi vida privada no son verdad y nunca he podido abrir la boca, porque, si lo hacía, se liaba. Entonces me desahogué a través de esta canción, aun sabiendo que iba a provocar estridencias en mi compañía, pero era un mensaje que necesitaba mostrar. La gente que me quiera conocer, que por lo menos me llame. No puedes conocer a la gente por un titular.

La gente que me quiera conocer, que por lo menos me llame.

Luego también está la obsesión por lo inmediato, los likes, los resultados… Yo me acuerdo de que, cuando saqué Por fin, de mi disco Terral, este tema tardó mucho en funcionar y yo me asustaba al no verlo despegar. Recuerdo que el presidente de la compañía, en ese momento, me decía: “Vamos poco a poco, las canciones tienen que madurar, calar en la gente”. Y menos mal, porque ha resultado ser una de las canciones que mejor han funcionado. Entiendes que, al final, todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo.

P. Tu música ha evolucionado y cambiado contigo, pero en este disco hay canciones que conectan con el Pablo Alborán de los primeros discos. ¿Tú eres consciente de esa parte de ti que nunca cambia?

R. Esto es algo que ya me habían dicho y me alegra, porque es verdad que es un disco que tiene cosas muy diferentes y muy locas. Ahí está ADN mío al cien por cien: producido en casa, grabado con los músicos que yo quería, con los productores que yo quería, con Vicente Amigo… Para mí, soy yo en estado puro.

Experimento para poder volver, yo nunca experimento para irme.

Mira, el otro día estaba escribiendo una balada y mi hermano, que es mi director artístico y me da mucha caña, me dijo: “La canción es preciosa, pero es que está producida como si fuera tu primer disco”. Y le dije: “¿Y eso es malo?”. Y me respondió: “No, pero habrá que evolucionar”.

Y a lo mejor no. Pero sí que es verdad que, a veces, hay que buscar fuera, mirar, probar, equivocarte, para luego volver otra vez a la canción y tener claro cómo lo quieres hacer. Experimento para poder volver, yo nunca experimento para irme. No reniego jamás de mis primeros discos ni de mis primeras baladas, pero sí me gusta nutrirme para ofrecer a mi público frescura y cantarlo igual, aunque sintiendo cosas diferentes. Eso es también lo especial.

P. ¿Este disco es el resultado de un “haz lo que te dé la gana que para eso es tuyo”?

R. Siempre he tenido mucha suerte, porque ninguno de mis equipos me ha dicho nunca lo que tenía que hacer. Nunca me han puesto límites; incluso en las cosas más locas me han seguido. Pero sí que es verdad que es un disco que grabé en casa. Me encerré durante seis meses sin escuchar a nadie. Acababa de salir del hospital y estaba como poseído: no hacía más que escribir como un loco.

Me encerré durante seis meses sin escuchar a nadie.

El mensaje de este disco importaba más que el propio estilo. Y por eso lo he defendido a capa y espada, porque sabía que era mi verdad en este momento.

P. Cuando dentro de muchos años alguien escuche tus canciones sin saber quién eres, ¿qué te gustaría que entendiera de ti?

R. Más que de mí, me gustaría que entendieran de sí mismos.

Mira, hace unos días estuve en una gala —madre mía, qué gala— cantando Saturno, y estaba allí Sharon Stone. Pudimos hablar un poco y me dijo que se emocionó. Ella no conocía la canción ni tampoco sabe español, pero se emocionó porque la canción le había tocado cosas suyas.

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Y a esto es a lo que me refiero: al final, lo bonito de la música no solo es conocer la historia de quien la canta, sino que te conozca, que te reconozcas o incluso que te odies a ti mismo. Sentir cosas de ti en la canción de otro es por lo que yo me mantengo vivo con todo esto.