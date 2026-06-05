El Primavera Sound devolverá el importe de las entradas del jueves tras la cancelación de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal

El Primavera Sound devolverá las entradas del jueves después de la cancelación de, entre otros, tres de sus cabezas de cartel por culpa de la lluvia, como Doja Cat, Massive Attack y Bad Gyal. El lunes se detallará la operativa de devolución de entradas de día del jueves, ha anunciado la organización en un comunicado. La medida no contempla la devolución parcial para los usuarios que tienen el abono de tres días.

El festival abrirá este viernes sus puertas del Parc del Fòrum de Barcelona a las 15:45 "con total normalidad" para dar comienzo a la segunda jornada donde los protagonistas serán The Cure, Addison Rae, Skrillex, Amaarae, Ralphie Choo y Slowdive, entre otros.

Tras una noche llena de confusión, lluvia y frustración para miles de asistentes, que han criticado la mala comunicación del festival (la queja más extendida en redes sociales es que la cancelación definitiva del concierto de Massive Attack se anunciase en Instagram), la organización ha detallado lo sucedido: que la alerta amarilla de Meteocat y AEMET y las condiciones meteorológicas obligaron a detener parte de la programación "por motivos de seguridad", y que las "fuertes rachas de viento de hasta 80 km por hora forzaron a cancelar actuaciones previstas". "El protocolo de seguridad establecido dicta que con rachas de viento tan fuertes no es seguro realizar conciertos", reza el comunicado.

Las distintas ubicaciones y tamaños de los escenarios explican que algunos tuvieran que cerrar y otros permanecieran abiertos. Los escenarios CUPRA, Schwarzkopf y Port siguieron con su programación y Plenitude, The Levi’s Warehouse y CUPRA Pulse también "recobraron paulatinamente la normalidad", según el comunicado. No fue el caso de los más grandes, donde debían actuar los cabezas de cartel.

El festival intentó reprogramar las actuaciones de Massive Attack, Doja Cat y Bad Gyal en los dos grandes escenarios Estrella Damm y Revolut, y " alrededor de las 23:30, y contando con un pronóstico meteorológico más favorable, el festival comunicó que la actuación de Massive Attack daría inicio a las 00:30 siendo esta la intención tanto de la banda como del festival", algo que finalmente no fue posible. "Al ser los dos escenarios más expuestos a la lluvia y al viento por su ubicación y su tamaño", explican, la seguridad no estaba garantizada.

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El festival afirma compartir "la frustración y la tristeza del público ante esta situación" y explica que "priorizó ante todo la seguridad de público, artistas y trabajadores".