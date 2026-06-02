'La tercera fuga' y 'No' triunfan en unos Premios Max 2026 con acento catalán

'La tercera fuga', obra de Victoria Szpunberg y Albert Pijuan estrenada en el TNC, ha triunfado en la categoría de teatro y 'No', espectáculo de la joven compañía La Venidera -formada por los catalanes Irene Tena y Albert Hernández-, se ha impuesto en danza en la gala de la 29 edición de los Premios Max que otorga la SGAE, celebrada esta noche en el Teatro Romano de Mérida. Ambos espectáculos ha logrado tres galardones. 'No', una coproducción estrenada en el Centro de Danza Matadero que se vio en el Festival Grec, se ha alzado con el premio a Mejor espectáculo de danza, Mejor coreografía y Mejor bailarina para Tena. Todo un reconocimiento. "La Venidera ya no es solo nuestra, ya es de todos", dijo un emocionado Hernández al recoger el segundo de sus tres premios.

'La tercera fuga', una gran producción del TNC aplaudida por crítica y público, se ha llevado el galardón a Mejor autoría teatral, Mejor actor para Ton Vieira y Mejor elenco de teatro. La obra, una historia de vidas de exilio atravesadas por el humor regresará a la cartelera la próxima temporada y también viajará a Madrid y París, tiene como protagonista a una familia judía inspirada en la propia historia de Szpunberg, que llegó a Catalunya cuando era niña huyendo de la dictadura Argentina. 'Los nuestros', la otra gran favorita, estrenada en el Teatro Valle Inclán, se ha alzado con dos galardones: Mejor dirección de escena para Lucía Carballal y Mejor actriz para Mona Martínez. Pero el premio de Mejor espectáculo de teatro ha sido para '1936', un montaje sobre la Guerra Civil española dirigida por Andrés Lima estrenada en el Centro Dramático Nacional cuya gira no pasó por Catalunya. El qeuipo que subió a escena dedicó el premio a "las miles de personas que siguen enterradas en lugares desconocidos en nuestro país". Hay ciento catorce mil desaparecidos, apuntó Lima.

El galardón a mejor bailarín ha sido para Juan Berlanga por 'JUANCABALLO'. 'Faula', aplaudida coreografía de Roser López Espinosa estrenada en el Mercat de les Flors, se ha llevado el premio a Mejor elenco de danza.

Revelación

'Zorra dorada', una potente pieza sobre la violencia sexual creada e interpretada por Elisa Forcano, se ha alzado con el premio a Mejor espectáculo revelación mientras que Iván López-Ortega ha logrado el de Mejor autoría revelación por 'Taxidermmia de una alondra'. "Los jóvenes tenemos mucho que contar y que decir. Ojalá muchos pudieran estar en esta situación para no esperar 10 años de precariedad para ser reconocidos", dio el autor y·actor de 23 años. "Necesitamos que las salas off no cierren porque los únicos lugares donde podemos surgir".

En la categoría de Mejor espectáculo musical o lírico se ha impuesto 'Hacia ecos de lo sagrado' de Nao d'amores, una experiencia sensorial; como Mejor espectáculo de calle, 'Gota', de Txema Muñoz; y como Mejor espectáculo infantil, 'La maestra' de Anita Maravillas & Portal 71.

La bailaora Sara Baras recogió el premio especial Aplauso del público por 'Vuela', hermoso homenaje a Paco de Lucía, y el productor Jesús Cimarro, actual director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el Max de Honor.

La gala dirigida por Cristina Silveira ha reivindicado la grandeza de los pequeños comienzos y de los orígenes a través de una docena de actuaciones. El mundo de las artes escénicas españolas y los nombres inmortales del teatro han brillado en una gala que ha incluido un pequeño homenaje a Margarita Xirgu, famosa actriz catalana que dejó huella en Mérida. Su interpretación de 'Medea' en 1933 inauguró la primera edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

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Entre los discusros de agradecimiento destacaron voces a favor de los maestros que luchan por una mejor enseñanza pública en España y voces que reivindicaron una Palestina libre además de referencias a la Cultura como valor fundamental para una sociedad avanzada y libre. Cimarro, que recordó a dos figuras de la escena como Concha Velasco y Héctor Alterio, reclamó que el Estado invierta el 1% del presupuesto en Cultura y las comunidades autónomas el 2%.