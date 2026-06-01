Muere a los 42 años Matt Brown, estrella de 'Mi familia vive en Alaska': su cuerpo ha sido hallado en un río de Washington

Matt Brown, uno de los rostros más conocidos de 'Mi familia vive en Alaska', ha sido hallado muerto a los 42 años. El que fuera protagonista del popular 'reality' de Discovery Channel ha sido hallado sin vida en el río Okanogan, en el estado de Washington (EEUU), después de varios días desaparecido, según ha confirmado su hermano Bear Brown a través de las redes sociales.

La noticia ha causado una gran conmoción entre los seguidores del programa, que durante años siguieron la vida de la familia Brown alejada de la civilización y marcada por la supervivencia en plena naturaleza. Bear Brown ha explicado en un vídeo que el cuerpo encontrado en el río correspondía a Matt y que su hermano Noah estuvo participando en las labores de búsqueda y recuperación. "Desgraciadamente, era Matt", ha comunicado visiblemente afectado.

Investigación abierta

Por el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la causa de la muerte. La investigación continúa abierta y está pendiente el informe forense. Sin embargo, Bear Brown ha señalado que todo apuntaría a una herida autoinfligida y ha pedido respeto para la familia en un momento especialmente doloroso. También ha solicitado que cesaran los comentarios hirientes en redes sociales, en especial por el daño que podrían causar a su madre, Ami Brown.

La familia Brown, protagonista de mi familia vive en Alaska, en una de las últimas temporadas en las que apareció Matt Brown (tercero por la izquierda).. / EPC

Estilo de vida extremo

Matt Brown era el mayor de los hijos de Billy y Ami Brown, la pareja que encabezó durante años 'Alaskan Bush People', título original del formato que en España se emitió como 'Mi familia vive en Alaska'. El programa se estrenó en 2014 y convirtió a los Brown en una de las familias más populares de la televisión estadounidense gracias a su estilo de vida extremo, lejos de las comodidades habituales y en contacto directo con la naturaleza.

El actor televisivo había atravesado etapas muy complicadas en los últimos años. Matt habló en varias ocasiones de sus problemas con el alcohol y otras adicciones, y llegó a ingresar en rehabilitación. En 2019 se alejó del 'reality' y, desde entonces, mantuvo una vida mucho más discreta, aunque siguió compartiendo algunos aspectos de su día a día en redes sociales y en su canal de YouTube.

Apartado por decisión propia

La relación con parte de su familia también había sido objeto de comentarios entre los fans del programa. Aunque durante un tiempo se habló de distanciamiento, Bear Brown quiso subrayar que Matt no había sido rechazado por los suyos, sino que se había apartado por decisión propia. En su mensaje, el hermano del fallecido ha recordado que la familia siempre había estado preocupada por él.

La tragedia llega cinco años después de la muerte de Billy Brown, patriarca del clan, que falleció en 2021 a los 68 años tras sufrir una convulsión. Aquel golpe marcó profundamente a la familia y a los seguidores del 'reality', que durante más de una década siguieron sus conflictos, mudanzas, enfermedades y momentos de unión frente a las cámaras.

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Noah Brown, otro de los hermanos de Matt, también se ha pronunciado tras el hallazgo del cadáver. Según ha explicado, ha estado presente cuando el cuerpo fue recuperado del río y ha podido identificarlo por la documentación que llevaba consigo. El joven ha agradecido el apoyo de quienes han participado en la búsqueda y ha pedido comprensión mientras la familia espera más detalles oficiales.