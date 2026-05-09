Vuelta a los escenarios
Amaia Montero se abre en canal en su regreso a los escenarios: "Pensé que la música y la vida se habían acabado para mí"
La vocalista regresó a los escenarios con la nueva etapa de 'La Oreja de Van Gogh' casi dos años después de su reaparición
Kevin Rodríguez
Tenerife
El 21 de julio de 2024 quedó grabado para la música española. Aquel domingo caluroso en Madrid, Karol G llenaba su segundo Bernabeú con su 'Mañana será bonita tour', pero lo que nadie esperaba es que aquella noche una de las invitadas fuera Amaia Montero, hasta aquel entonces, exvocalista de La Oreja de Van Gogh.
Casi dos años después, con la abrupta salida de Leire Martínez de la banda y el regreso de Amaia, que se le escapó a Cayetana Guillén Cuervo en una alfombra roja, la cantante ha inaugurado su gira en Bilbao y se ha abierto en canal para explicar cómo fue su ausencia en la música.
*En elaboración.
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