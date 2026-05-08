Todos los detalles de la actuación de Rosalía en Sevilla: escenario sobre el río, entrada acotada y una sola canción

Sevilla será este sábado el escenario de una de las citas más esperadas del fin de semana. Tras finalizar la parte europea de su tour, Rosalía interpretará una canción en la capital hispalense durante el evento que Netflix celebrará en el entorno del río Guadalquivir.

La actuación forma parte de La Jarana en el Guadalquivir de Netflix, una convocatoria que ha despertado una gran expectación entre los seguidores de la artista y entre los sevillanos que han logrado hacerse con una de las entradas gratuitas disponibles a través de Eventbrite.

Un escenario sobre el Guadalquivir y barcos para invitados VIP

Netflix ha levantado un impresionante escenario sobre el río Guadalquivir para la celebración de este evento especial. Según la información conocida por El Correo de Andalucía, dos barcos flanquearán el escenario y servirán como espacio preferente para los invitados VIP durante la actuación de este sábado.

La imagen promete convertirse en una de las estampas más llamativas del fin de semana en Sevilla: Rosalía, el río Guadalquivir, el entorno del Puente de San Telmo y una puesta en escena diseñada para reforzar el carácter especial de la convocatoria.

Plataforma instalada frente a la Torre del Oro para el estreno mundial de 'Berlín' / Marina Casanova / ECA

No es la primera vez que Rosalía sorprende a sus seguidores en Sevilla. En 2024, la artista ya se dejó ver por la ciudad durante un puente de noviembre, cuando recorrió algunos bares típicos y paseó por el centro sin anunciar previamente su visita.

Horarios de La Jarana en el Guadalquivir de Netflix

El evento comenzará por la tarde y contará con varias fases antes del show principal. Según la información facilitada, la apertura de puertas será a partir de las 19:30 horas, mientras que el preshow arrancará a las 20:00 horas.

El show principal está previsto para las 21:15 horas y, más tarde, a las 22:30 horas, tendrá lugar una gran sorpresa final, según detalla Netflix en una comunicación oficial.

La organización recomienda revisar con atención la hora de citación y la ubicación exacta de acceso que aparecerán en el ticket enviado por correo electrónico una vez adquiridas las entradas a través de la página web de Eventbrite.

Acceso al evento: entrada por el Paseo Alcalde Marqués de Contadero

El acceso del público se realizará por el arco de entrada situado en el Paseo Alcalde Marqués de Contadero. Para poder entrar será imprescindible mostrar el código QR enviado al correo electrónico a través de Eventbrite.

Los asistentes con entrada gratuita podrán disfrutar de la actuación desde la zona habilitada en la orilla del río. Este será el único punto desde el que el público tendrá visibilidad para presenciar la actuación especial de Rosalía.

El Puente de San Telmo estará cerrado al público

Por motivos de seguridad, el Puente de San Telmo permanecerá cerrado al público durante el evento. La medida responde a la previsible afluencia de personas en el entorno del Guadalquivir ante la expectación generada por la actuación de Rosalía y la convocatoria de Netflix. Además, el resto de actividades planeadas alrededro de la premier de la serie Berlín también afectarán al tráfico en otros puntos de la ciudad.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el puente presenta ya un doble vallado. En uno de sus lados, la acera continúa completamente cortada por las obras de instalación de los toldos. En el otro, el Ayuntamiento ha instalado un sistema de protección ante la llegada de público al concierto sorpresa organizado dentro de la promoción de la serie Berlín.

¿Lloverá durante la actuación de Rosalía en Sevilla?

La previsión meteorológica será uno de los factores clave de la jornada, dado que el concierto es en pleno río. La previsión de Aemet para este sábado en Andalucía, en España y, por extensión, en Sevilla, no es especialmente favorable. La llegada de una borrasca por el oeste y de otro sistema de bajas presiones por el este dejará una situación de inestabilidad general, con lluvias en distintos puntos.

La incógnita estará en cómo evolucione la depresión atmosférica durante el día y si afectará con intensidad a Sevilla capital en las horas centrales del evento.

Según los mapas meteorológicos de Aemet y la previsión por horas en Sevilla capital consultados por El Correo de Andalucía, a las 20:00 horas existe un 100% de probabilidad de lluvia durante el concierto, aunque con menor intensidad que por la mañana.

Entre las 00:00 y las 12:00 horas del sábado, la previsión apunta a cielos muy nubosos y lluvia relativamente intensa en la capital. La situación cambiaría parcialmente entre las 12:00 y las 00:00 horas, franja en la que está prevista la actuación, con cielos algo más estabilizados y precipitaciones menos intensas, aunque la probabilidad de lluvia seguiría siendo del 100%.

Rosalía y Netflix convierten Sevilla en el foco del fin de semana

Con entradas gratuitas, acceso limitado, un escenario sobre el Guadalquivir y una actuación especial de Rosalía tras el cierre de la parte europea de su tour, La Jarana en el Guadalquivir se perfila como uno de los grandes acontecimientos culturales y promocionales del fin de semana en Sevilla.

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El evento reunirá música, espectáculo y una fuerte presencia de Netflix en uno de los enclaves más reconocibles de la ciudad. Eso sí, quienes tengan entrada deberán prestar atención tanto a las indicaciones de acceso como a la previsión meteorológica, ya que la lluvia podría acompañar a una noche que promete ser especialmente recordada en la capital andaluza.