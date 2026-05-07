Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Diputación de Zamora actuará en 15 repetidores para mejorar la señal televisivaUn pueblo de Zamora hace la compra a sus vecinosExpertos internacionales analizan en Zamora el uso de la IA en las aulasZamora rinde un homenaje al poeta Jesús Hilario Tundidor
instagramlinkedin

Cirugía

La cantante Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

La artista británica, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias

La cantante británica Bonnie Tyler.

La cantante británica Bonnie Tyler. / Antonio Paz / EFE

EFE

Lisboa

La cantante británica Bonnie Tyler (1951) se encuentra ingresada en un hospital del sur de Portugal, donde reside desde hace años, tras someterse a una cirugía intestinal.

Así lo informó su equipo a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde precisó que "la operación fue bien y ella está ahora recuperándose".

Tyler, de 74 años, fue sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital de Faro, en la región del Algarve, y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intermedios del servicio de urgencias.

"Sabemos que toda su familia, sus amigos y sus seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desearán lo mejor para que se recupere pronto y por completo", agregó su equipo en un escrito compartido en su cuenta de Instagram.

Noticias relacionadas

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A falta de tienda, el Ayuntamiento de un pueblo de Zamora se ofrece a hacer la compra a sus vecinos más vulnerables
  2. La insoportable levedad de la Policía en Benavente: 'Si entráis os hago filetes
  3. Zamora lleva esperando este edificio desde hace más de diez años
  4. Novo propone una 'sencilla' solución a uno de los problemas de los viajeros del AVE: que la primera lanzadera de Segovia parta de Zamora
  5. El Gobierno lanza la ayuda de 4.000 euros para contratar empleadas de hogar para el cuidado de niños o mayores: aún hay plazo para pedirla
  6. Zamora pierde a una reconocida alergóloga, que deja el hospital Virgen de la Concha tras más de dos décadas de servicio
  7. El Ayuntamiento de Zamora asume el mantenimiento condicionado de la obra humanizada de Requejo y espera las de Cardenal Cisneros y la avenida Galicia
  8. Más de 5.000 edificios de Zamora no tienen pasada la ITV de la vivienda, consulta si el tuyo es uno de ellos

La cantante Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

La cantante Bonnie Tyler, ingresada en Portugal tras una operación intestinal

Conference League, semifinales: Estrasburgo - Rayo, en directo

Conference League, semifinales: Estrasburgo - Rayo, en directo

Sergio Ramírez, único candidato para la silla L de la RAE, vacante desde la muerte de Mario Vargas Llosa

Sergio Ramírez, único candidato para la silla L de la RAE, vacante desde la muerte de Mario Vargas Llosa

El fútbol callejero tomará la Plaza de la Colegiata de Toro

El fútbol callejero tomará la Plaza de la Colegiata de Toro

La Alhóndiga de Zamora acoge los Conciertos de Primavera con tres jóvenes talentos

La Alhóndiga de Zamora acoge los Conciertos de Primavera con tres jóvenes talentos

Matilla de Arzón proyecto la mejora del abastecimiento en la calle Recreo

Matilla de Arzón proyecto la mejora del abastecimiento en la calle Recreo

Benavente se vuelca contra el cáncer en el Día de la Cuestación

Benavente se vuelca contra el cáncer en el Día de la Cuestación

Toro viaja al Montmartre del siglo XX durante la presentación del primer libro de Vicente Urones

Toro viaja al Montmartre del siglo XX durante la presentación del primer libro de Vicente Urones
Tracking Pixel Contents