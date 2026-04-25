Del rock a las 'raves', los conciertos para familias arrasan: "Los padres quieren seguir con sus aficiones"

Si alguien busca 'conciertos familiares' en Google, puede encontrar multitud de propuestas en las principales ciudades españolas. Muchos de ellos están concebidos para que los hijos disfruten, como los famosos CantaJuegos, pero también hay variadas ofertas más pensadas para deleite de los padres o, al menos, de toda la familia. Los motivos son variados y hunden sus raíces en que la actual generación de padres disfrutó - y mucho- en su juventud de las salidas nocturnas y los conciertos en directo y "quieren seguir con sus aficiones" pese a la llegada de la paternidad, según interpreta Eva Sanz, rectora de la Universidad de La Rioja y experta en educación social y ocio, a través del grupo de investigación Desafío.

Dos ejemplos de esta tendencia hoy ya consolidada de ocio intergeneracional son Rock en familia y Kinder Rave, que triunfan en España y en el extranjero gracias a ofrecer un variado menú musical destinado a las familias, al gusto de padres e hijos. Estas son las trayectorias de ambas propuestas y las reflexiones de sus fundadores sobre el porqué de su éxito.

Rock en familia: "Nuestro público quiere mantener el vínculo con la música en directo y trasladarlo a la nueva generación"

Uno de los conciertos del grupo Rock en Familia / Rori Ribes

Juan Holguera, músico y guitarrista, es el fundador de Rock en familia. La idea de crear un grupo destinado a padres y a sus hijos surgió porque asistió a un espectáculo infantil, con música enlatada, y pensó que "era una oportunidad desperdiciada para enseñar a los niños la música en directo". En aquella época, Juan tenía una hija de 6 años y, como muchos otros padres, solía buscar planes de ocio familiar. Sin embargo, cuando creó Rock en familia, en 2013, en España no existía una banda de músicos profesionales consolidada y dedicada específicamente a dar conciertos de música rock dirigidos a un público familiar.

Quizá por eso, según rememora, tuvieron "mucho éxito desde el principio". El primer concierto fue 'Descubriendo a los Beatles' y enseguida se agotaron las entradas. A partir de entonces han dado muchos más, con una tendencia creciente hasta incluso expandirse al extranjero. En total, dan unos 150 conciertos al año, en salas y teatros a partir de 800 personas, con algunos especiales en Navidad o en verano en espacios más grandes como el Movistar Arena o Ifema.

Holguera tiene un socio, Enrique Fernández, y ambos sacan adelante proyectos paralelos relacionados con la música, aunque "pueden vivir con los ingresos de Rock en familia". Y eso que suelen contratar entre 80 y 90 músicos al año. "Es gente de primer nivel e implicada con el proyecto", según explica Holguera.

El músico considera que el éxito del grupo radica en que el colectivo de padres "ha disfrutado, en su juventud, de la experiencia de la música en directo, de los festivales y ha tenido un contacto más natural y fluido que las generaciones anteriores con la cultura y quiere mantener el vínculo con la música y trasladarlo a sus hijos, la nueva generación".

Kinder Rave: "Queremos limpiar el estigma sobre las 'raves' y normalizar que acudan padres e hijos"

Kinder Rave, una rave familiar que se celebra en Berlín / Diego Ain

Si hay un evento que, a priori, está alejado del ambiente infantil son las 'raves' de música electrónica, muchas veces clandestinas, en naves abandonadas o descampados y en las que se suelen tomar alcohol o drogas para resistir horas y horas. Sin embargo, en Berlín, capital mundial de la música electrónica, ha surgido una 'rave' familiar, Kinder Rave, que se celebra los domingos después de comer y a la que asisten desde bebés hasta abuelos, dado que todos los públicos son bienvenidos.

El fundador fue Matt Buccelli, quien durante la pandemia decidió aprender a pinchar techno y house. Como tenía un bebé, apostó por impulsar un evento en el que disfrutar de la música electrónica y, al mismo tiempo, poder llevar a sus hijos. En un inicio, organizó 'raves' en parques, pero en una ocasión se presentó la policía porque no tenían los permisos necesarios, por lo que desde que se incorporó Diego Ain al proyecto, hace un par de años, Kinder Riae se ha profesionalizado y ahora organizan eventos en clubes, con tanto éxito que están recibiendo invitaciones para realizar 'raves' familiares en Reino Unido, España, Australia o México.

Su filosofía es "pinchar música para padres, pero con un volumen adaptado a los niños", de forma que "los adultos puedan seguir disfrutando de la misma música, el ambiente y los amigos en un formato adaptado a su nueva realidad", explica Ain. Además, los niños pueden disfrutar de la música, a la vez que se organizan juegos, pintacaras, malabares y "hacen cola para subir a hablar por el micro".

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Asimismo, el objetivo del proyecto, al que se han sumado unas 2.000 personas en un canal de Telegram, es "normalizar y limpiar el estigma de las 'raves'", de forma que "se genere un vínculo entre padres e hijos, como cuando van juntos a la playa o a un partido de fútbol, con el fin de que esos niños en el futuro consideren asistir a una 'rave' como algo cotidiano, alejado de la clandestinidad, las drogas o el descontrol", concluye Ain.