23 de abril
Día del Libro: ¿sabrías identificar estas citas?
El 23 de abril una fecha proclamada por la UNESCO para honrar la lectura, los libros y los autores que han dejado huella en la historia literaria
Redacción
Cada 23 de abril, las librerías se llenan, las recomendaciones vuelan de boca en boca y los lectores encuentran la excusa perfecta para perderse entre páginas. El Día Internacional del Libro, impulsado por la UNESCO, no es solo una fecha en el calendario: es un recordatorio del poder que tienen las historias para acompañarnos, enseñarnos y, a veces, cambiarnos.
La elección del día no es casual. Coincide con la despedida de dos gigantes de la literatura universal, William Shakespeare y Miguel de Cervantes, cuyas obras siguen más vivas que nunca siglos después. Y precisamente de eso va esta celebración: de mantener viva la lectura, de descubrir nuevos mundos y de regresar, una y otra vez, a los clásicos.
Así que este año te proponemos un pequeño juego. Nada de listas interminables: un test ágil y pensado para disfrutar. Te lanzamos frases que seguro te suenan… pero la pregunta es: ¿sabrías decir de qué libro salen? Algunas serán pan comido; otras, quizá, te hagan dudar.
¿Te animas a intentarlo?
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