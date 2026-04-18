Muere a los 77 años Nathalie Baye, polifacética actriz francesa

La actriz francesa Nathalie Baye, conocida por haber sabido encarnar todo tipo de papeles a las órdenes de prestigiosos directores como François Truffaut, Xavier Dolan, Bertrand Blier o Claude Chabrol, falleció a los 77 años de edad, anunció este sábado su familia a medios locales.

Ganadora de cuatro César del cine francés, uno de los rostros más populares de la gran pantalla francesa, Baye falleció este viernes en su domicilio parisiense, tras una larga enfermedad que había sufrido durante el último año.

Polifacética hasta el final de su carrera, la actriz se caracterizó por atreverse con todo tipo de papeles, del drama a la comedia, pero también por su huida del estrellato, pese a que durante cuatro años fue la pareja del mediático 'rockero' Johnny Hallyday, con quien tuvo una hija, la también cineasta Laura Smet.

Tras efectuar estudios de danza en Mónaco y Nueva York, la joven nacida en un pueblo de Normandía el 6 de julio de 1948, regresó a París con 18 años para aprender interpretación y tras una carrera en el teatro llamó la atención de Truffaut, que le otorgó un papel preponderante en 'La nuit américaine', trampolín hacia su éxito.

A partir de ese éxito, se multiplicaron los papeles en la gran pantalla, de la mano de Claude Sautet ('Mado'), Marco Ferreri ('La dernière femme'), Maurice Pialat ('La gueule ouverte'), entre otros, además de una nueva colaboración con Truffaut en 'L'homme qui aimait les femmes'.

Ganadora del César el mejor papel secundario en 1981 y 1982, la consagración le llegó al año siguiente cuando ganó el de mejor actriz por 'Un étrange affaire', de Pierre Granier-Deferre.

Un cuarto premio le llegaría ya en la madurez por 'Le petit liutenant', de Caroline Vaudieu, en 2006.

Noticias relacionadas

Nathalie Baye dejó también tomas de posición en temas políticos, algunos más de consenso, como su apoyo a la lucha contra el cambio climático, otros más polémicos como cuando en 2023 firmó junto a otros artistas una columna en apoyo a Gérard Depardieu, acusado de abusos sexuales, por los que posteriormente fue condenado.