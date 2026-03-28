Jordi Sánchez: "En la comedia no me gusta nada improvisar"

Un parque para perros se convierte en el punto de encuentro para un variopinto grupo de vecinos, de diferentes edades y circunstancias personales, en la nueva serie de Amazon Prime Video 'Vida perra'. En el reparto, bastante coral, de esta comedia integrada por 'sketches' participan actores habituales en el humor, como Jordi Sánchez, y otros menos asociados a ese género, como Elvira Mínguez. Los canes que aparecen en la foto son de una protectora y se pueden adoptar en la web www.spap.net

--¿Qué tiene un parque para perros que lo convierte en un buen escenario para hacer comedia?

Jordi: Básicamente, que es un lugar donde no tienes más remedio que quedarte un rato para que tu perro haga sus necesidades, y eso te obliga a hablar con el que tienes enfrente, aunque no tengas nada que ver con él.

Elvira: Y seguramente en muchas ocasiones sales de allí y no volverías a hablar más con esa persona. Pero como estás en ese corralito, no te queda otra que convivir con esos seres.

Jordi: Es como un ascensor hasta la planta 37: toca hablar.

--En la serie, los perros son una excusa para hacer sátira de la sociedad actual española.

Jordi: Son personas muy diferentes que se encuentran en un mismo espacio y tienen que hablar. Los guionistas se han encargado de que sean distintas en todos los sentidos.

Elvira: Han reflejado, con estos ocho personajes, un espectro bastante amplio de la sociedad. Lógicamente, no todos estamos tan mal… pero si nos meten a cualquiera de nosotros en ese corralito, habría que ver qué pasa.

--Los personajes están muy llevados al extremo. Aunque Jordi ya está acostumbrado a esa dinámica, después de 'La que se avecina'.

Jordi: Un poco, sí. Tengo algún personaje extremo por ahí, pero este no se parece en nada al que hago en el otro proyecto.

--¿Tienen perro?

Jordi: Yo tengo dos perros, Manolo y Ramón.

Elvira: Yo tengo uno que se llama Chester.

Los protagonistas de 'Vida perra' / AMAZON PRIME VIDEO

--Si en la serie los perros observan a sus dueños, ¿cómo creen que les verían sus propios perros?

Jordi: Yo tengo la sensación de que me adoran, pero igual es cosa mía.

Elvira: A mí me pasa parecido. Hay veces que te echan determinadas miradas que te ponen en tela de juicio. O igual es la interpretación que yo hago...

Jordi: Dicen que, tras tantos años domesticados, han aprendido a poner cara de buenos. Los míos ponen unas caras de ternura que hacen contigo lo que quieren.

--Hitchcock no recomendaba trabajar con niños ni con animales. Ustedes no le han hecho caso. ¿El rodaje con los canes y ha dado pie a muchas anécdotas?

Elvira: La verdad es que no. Son perros adiestrados y estaban siempre con sus entrenadores, muy controlados. No había tanta interacción directa con ellos, salvo en cosas muy determinadas, así que no ha dado pie a muchas anécdotas.

Jordi: Se han portado superbien. Al menos la mía, que era perra pero hacía de perro, estaba dormidita al lado y no decía nada.

Elvira: El mío también era una perra que hacía de perro, así que al principio podía haber algo de confusión con los nombres, pero poco más.

Jordi Sánchez, Ana Morgade y Berta Castañé, en 'Vida perra' / Maria Matute / Prime Video

--¿Les han dejado aportar cosecha propia a los personajes?

Jordi: La forma de trabajar era muy intensa. Teníamos un número considerable de páginas diarias y, al ser una cámara fija tipo 'Camera café', la memoria del actor era fundamental. No daba mucho margen para improvisar.

Elvira: Yo, por desgracia, no estoy tan habituada a la comedia y, en cuanto tengo oportunidad, voy de cabeza. Estar con Jordi, Fernando Tejero, Óscar Lasarte o Ana Morgade ha sido como hacer un máster en comedia. Teníamos muchísimo texto diario y un ritmo de trabajo descomunal, y me di cuenta de que la comedia tiene un ritmo muy medido y ellos lo tenían muy controlado. Incluso me recordaba al verso.

Jordi: A mí no me gusta nada improvisar en comedia, que tiene un ritmo muy preciso. Como empieces a improvisar, se rompe.

Elvira: Exacto. Parece que improvisan, pero todo está muy medido. La comedia es mucho más metódica que el drama. Por lo menos esa es la sensación que yo he tenido viéndoles.

Jordi: En teatro puedes improvisar más, pero en televisión, con el ritmo y las cámaras que tienen que pinchar en un momento dado, la improvisación no tiene lugar.

--¿Creen que el espectador, además de reírse con la serie, se sentirá identificado?

Jordi: De eso se trata. Los personajes, tanto en drama como en comedia, si no los reconoces no te aportan nada. Si no te recuerdan a alguien, no entras en la historia. Un buen personaje te recuerda a tu padre, a tu tío o a tu prima.

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Elvira: Y también a uno mismo. Incluso creo que el público puede identificarse con las personalidades de los perros. Hay ocho personajes humanos y también ocho caninos, cada uno con su propia personalidad.