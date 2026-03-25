Shakira desafía la batalla política en Madrid y añade nuevos conciertos: ¿podrían llegar a cancelarse?

La batalla política por Shakira no cesa en Madrid. Desde que la artista presentó su residencia en el Iberdrola Music, la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento no han parado de intercambiar acusaciones. Un clima de tensión que, pese a la alta expectación, con cifras de récord, ha planteado entre los seguidores una pregunta clave: ¿podrían cancelarse los conciertos? Una duda que, en cierto modo, tras el último anuncio de Live Nation, podría quedar resulta: acaban de añadirse tres nuevas fechas hasta alcanzar las nueve. Una decisión que reafirma las declaraciones que Pino Sagliocco, presidente de la promotora, lanzó durante la presentación del estadio: "Se trata de un espacio bien capacitado y acondicionado, que conocemos a la perfección gracias al Mad Cool. No voy a entrar a valorar lo que dicen unos y otros. Sólo puedo decir que será mágico".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, solicitó en una carta al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que no autorice concentraciones masivas en el espacio Iberdrola Music: "Tienen que tomarse en serio la seguridad de los asistentes a los grandes eventos en la Comunidad. No puede ser que ahora estén facilitando que el espacio, donde ellos mismos dijeron que no se podían celebrar eventos de fenómeno fan, acoja una serie de conciertos que tienen exactamente esas características". Para argumentar esta queja, recordó lo que sucedió con Harry Styles en 2023, cuando "decenas, centenares de personas deambulaban por la M-45". "Nada ha cambiado desde entonces", sentenció. Un cuestionamiento que el delegado de Urbanismo y Movilidad, Borja Carabante, desdeñó al achacarle un interés por "boicotear la ciudad".

Simulación de cómo será el Estadio Shakira, que se construirá en el espacio Iberdrola Music. / LIVE NATION

El coliseo que Shakira levantará en Villaverde deberá estar listo en 69 días. Es el plazo que tendrán desde el último concierto que acogerá el espacio Iberdrola Music el 18 de julio. Por lo que todo deberá estar milimetrado. Sobre todo, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto que ha diseñado el estudio Bjarke Ingels Group (BIG): el estadio será el núcleo de Macondo Park, un ecosistema de 150.000 metros cuadrados donde se desarrollarán actividades en torno a la música. El objetivo es convertir el recinto de Villaverde en un parque temático con una programación viva durante los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y 2, 3 y 4 de octubre.

El pasado 1 de marzo, Shakira reunió a más de 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México / shakira.com

El parque temático está diseñado para elevar la experiencia del público: contará con una infraestructura premium que busca garantizar la mayor calidad de visión y sonido. Un desafío que sus arquitectos ya superaron con Adele en agosto de 2024. La idea es atraer a 50.000 fieles por noche. Lo que se traduciría en 450.000 en el supuesto de no ampliar más las fechas. Algo que, tal y como desveló por accidente Martínez-Almeida, ojo, es altamente factible: de hecho, el político apuntaba a 10 conciertos. “Hay demasiada polarización, muchas polémicas. Estamos aquí para celebrar la vida. Tenemos entre manos algo bueno para España. Y, por tanto, para el mundo”, añadió Sagliocco, sin mencionar el coste que tendrán las obras. Para la ocasión, dada la cantidad de disciplinas y públicos, se abrirá una convocatoria para artistas y colaboradores. La intención es integrar al tejido local, asegurando un trasvase creativo entre todas las partes.

Plan de movilidad

El proyecto contempla un dispositivo de transportes específicos para la cita. "El plan de movilidad ya está hecho. “Llevo 48 años en esta profesión y jamás haría un concierto sin un plan de movilidad avalado por ingenieros. La seguridad del público está por encima de todo. No hay ni un detalle dejado al azar", añadió Sagliocco. Se destinarán 20.000 kilómetros cuadrados a aparcamientos y, asimismo, para garantizar los flujos de entrada y salida, se establecerán conexiones específicas de trenes y autobuses. Precisamente, uno de los grandes problemas a los que se ha enfrentado el Iberdrola Music en los últimos tres años: el caos circulatorio y el ruido no dejan de aumentar las tensiones entre los vecinos de Villaverde y el Mad Cool.

Noticias relacionadas

Los conciertos de Shakira acogerán conciertos, exposiciones, charlas, presentaciones... / CEDIDA

“Muchos países no sólo pagarían multas, sino millones y millones por albergar un acontecimiento de esta envergadura. Los conciertos de Shakira pueden ser 10 veces más importantes que la Fórmula 1. Y no nos damos cuenta. Tenemos que aprender a ser más agradecidos”, concluyó. Seis noches que cerrarán una gira que ya ha visitado 17 países y ha recaudado 421 millones de dólares: Las mujeres ya no lloran World Tour arrancó el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro y, para finiquitarla, 19 meses después, la artista ha organizado su particular Neverland.